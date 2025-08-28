EQS-News: Asklepios Kliniken / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Asklepios Gruppe: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr - Weichen für engere Zusammenarbeit im Konzernverbund gestellt



Asklepios Gruppe: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr - Weichen für engere Zusammenarbeit im Konzernverbund gestellt Konzernumsatz liegt bei EUR 3.148,1 Mio.

Konzernzwischenergebnis EAT beträgt EUR 86,3 Mio.

Gesamtinvestitionen im ersten Halbjahr i.H.v. EUR 160,9 Mio. Hamburg, den 28. August 2025 Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2025 trotz der weiterhin anspruchsvollen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine stabile operative Entwicklung verzeichnet. Der Konzern setzte seine strategischen Initiativen fort, um die medizinische Versorgung und operative Leistungsfähigkeit durch Effizienzsteigerungen, Investitionen in digitale Infrastruktur und die Sicherstellung von Qualitätsstandards zu gewährleisten. Im Zeitraum von Januar bis Juni 2025 wurden 1.931.218 Patient:innen in den Einrichtungen der Asklepios Gruppe behandelt (6M.2024: 1.818.146). Der Konzern erzielte einen Umsatz von EUR 3.148,1 Mio. (6M.2024: EUR 2.902,6 Mio.). In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit steigenden Material- und Personalkosten gelang es, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns, Kostensteigerungen in Teilen abzufedern. Das Konzernzwischenergebnis nach Steuern und Abgaben (EAT) betrug EUR 86,3 Mio. (6M.2024: EUR 74,1 Mio.), während die EAT-Marge mit 2,7% in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums verblieb (6M.2024: 2,6%). Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken: "Die Asklepios Gruppe hat im ersten Halbjahr erneut bewiesen, dass wir auch unter schwierigen Marktbedingungen erfolgreich agieren. Unser frühzeitiger und entschlossener Transformationskurs, das konsequente Ausschöpfen von Synergien und gezielte Investitionen in Digitalisierung zahlen sich aus. Mit unseren rund 160 Gesundheitseinrichtungen, gemeinsam mit der Mediclin AG und der Rhön-Klinikum AG, bieten wir täglich medizinische Versorgung auf höchstem Niveau unter wirtschaftlich nachhaltigen Bedingungen." Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken: "Wir haben die Veränderungen im Gesundheitswesen frühzeitig als Chance erkannt. Mit unserem Fokus auf patientenzentrierte Medizin stellen wir die Gesundheit der Patient:innen in den Mittelpunkt, nicht die Behandlung von Fällen. Dieser Ansatz zieht sich durch alle unsere Leistungen von Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge. Gleichzeitig rücken wir als Gruppe künftig noch enger zusammen, um den Patient:innen als verlässlicher Partner die bestmögliche Versorgung zu bieten."



Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 ist abrufbar unter Asklepios - Publikationen .

Über Asklepios Die Asklepios Kliniken gehören zu den etablierten privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im deutschen Gesundheitswesen. Die Klinikgruppe legt Wert auf eine qualifizierte Patientenversorgung und setzt dabei auf medizinische Qualität, Innovation und soziale Verantwortung. Der Konzern betreibt derzeit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, darunter Akutkrankenhäuser, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Millionen Patient:innen in den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen. IR-Kontakt: Sarah Ludwig Head of Investor Relations Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein Tel: +49 6174 90-1172 ir@asklepios.com

Rune Hoffmann Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg Tel.: +49 40 1818-82 6630 Fax: +49 40 1818-82 6639 presse@asklepios.com



