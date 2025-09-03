

EcoGraf freut sich, unsere Teilnahme an zwei führenden internationalen Konferenzen bekannt zu geben

David Drabble, Chefgeologe von EcoGraf, wird einen Vortrag halten bei:



AusIMM-Konferenz zu kritischen Mineralien 2025, Perth, WA

Heute, Mittwoch, 3. September 2025 - 13:30-15:25 Uhr

Im Rahmen der Sitzung "Kritische Gespräche"

Konferenz zur Bewertung mineralischer Ressourcen 2025 (MRE25) der Geological Society, London

Donnerstag, 2. Oktober 2025 - 10:55 Uhr

Wir sind stolz darauf, an der globalen Diskussion über die Entwicklung kritischer Mineralienressourcen teilzunehmen. Industriemineralien sind von einer zunehmenden Anzahl von Veränderungsfaktoren abhängig. Ein hohes Maß an Vertrauen bietet große Sicherheit für die langfristige Entwicklung kritischer Mineralien.

Rohstoffe von Epanko werden unser vertikal integriertes, HF-freies BAM-Geschäft beliefern und bieten so eine kostengünstige und nachhaltige Alternative für den wachsenden Markt für Lithium-Ionen-Batterieanoden.

