Freitag, 05.09.2025
Set to Action: Q-Gold vor drastischer Neubewertung!
05.09.2025 08:33 Uhr
Institutionelle Anleihegläubiger sind zur Mitwirkung im Gläubigerausschuss der GZO AG bereit

Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Rechtssache 
Institutionelle Anleihegläubiger sind zur Mitwirkung im Gläubigerausschuss der GZO AG bereit 
2025-09-05 / 08:00 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medienmitteilung 
 
Institutionelle Anleihegläubiger sind zur Mitwirkung im Gläubigerausschuss der GZO AG bereit 
 
Zürich, 5. September 2025 - Mehrere institutionelle Anleihegläubiger haben ihre Bereitschaft bestätigt, bei der 
Gläubigerversammlung der GZO AG am 8. September 2025 im vorgeschlagenen Gläubigerausschuss mitzuwirken. Clearway 
Capital unterstützt den Nominierungsprozess, um sicherzustellen, dass eine angemessene Vertretung der Anleihegläubiger 
gewährleistet wird. 
 
Folgende Kandidaten stellen sich für den Ausschuss zur Verfügung: 
 
 . Norman Gerber, Direktor der Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft 
 . Marc Meili, Partner Independent Credit View AG (I-CV) 
 . Fritz Jakober, Jakober Partner AG 
 . Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrats der NEBAG AG 
Sie vertreten etablierte Institutionen und zeichnen sich durch langjährige Erfahrung auf dem Schweizer Kapitalmarkt 
aus. Sie alle verfügen zudem über ein tiefgreifendes Verständnis der aktuellen Situation der GZO AG. Sie haben sich 
bereit erklärt, zur Wahl anzutreten, um die Interessen der Gläubiger angemessen zu vertreten. 
 
Bis anhin haben die Sachwalter der GZO AG gegenüber den Gläubigern noch keine Klarheit darüber geschaffen, wie das 
Nominierungs- und Wahlverfahren für den Ausschuss an der Versammlung vom 8. September ablaufen wird. Clearway betont, 
wie wichtig es ist, dass der Ausschuss ausgewogen zusammengesetzt ist und das Verhältnis der ausstehenden Forderungen 
der Gläubigergruppen widerspiegelt, damit das Gremium seine Aufsichtsfunktion legitim und glaubwürdig wahrnehmen kann. 
 
 Über Clearway Capital: 
 
Clearway Capital Partners ist ein Investmentfonds, der in a.o. Situationen auf dem westeuropäischen Markt investiert 
und als verantwortungsbewusster Eigentümer Wertsteigerungen erzielen möchte. Mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Rechte 
von Anlegern und der Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Stakeholder setzt sich Clearway Capital aktiv für 
transparente und gerechte Unternehmensführung ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert für Anleger zu 
maximieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu bewirken. 
 
Kontakt für Medien: 
 
Lemongrass Communications AG 
 
susanne.muehlemann@lemongrass.agency 
+41 79 223 70 81 
 
Kontakt für Investoren: 
 
contact@gzo-bondholder.ch 
 
  
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zusatzmaterial zur Meldung: 
Datei: Clearway_GZO_MM_05_09_25_D 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ende der Medienmitteilungen 
 
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2193420 2025-09-05 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2193420&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
