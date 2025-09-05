DJ Institutionelle Anleihegläubiger sind zur Mitwirkung im Gläubigerausschuss der GZO AG bereit

Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Rechtssache Institutionelle Anleihegläubiger sind zur Mitwirkung im Gläubigerausschuss der GZO AG bereit 2025-09-05 / 08:00 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Institutionelle Anleihegläubiger sind zur Mitwirkung im Gläubigerausschuss der GZO AG bereit Zürich, 5. September 2025 - Mehrere institutionelle Anleihegläubiger haben ihre Bereitschaft bestätigt, bei der Gläubigerversammlung der GZO AG am 8. September 2025 im vorgeschlagenen Gläubigerausschuss mitzuwirken. Clearway Capital unterstützt den Nominierungsprozess, um sicherzustellen, dass eine angemessene Vertretung der Anleihegläubiger gewährleistet wird. Folgende Kandidaten stellen sich für den Ausschuss zur Verfügung: . Norman Gerber, Direktor der Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft . Marc Meili, Partner Independent Credit View AG (I-CV) . Fritz Jakober, Jakober Partner AG . Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrats der NEBAG AG Sie vertreten etablierte Institutionen und zeichnen sich durch langjährige Erfahrung auf dem Schweizer Kapitalmarkt aus. Sie alle verfügen zudem über ein tiefgreifendes Verständnis der aktuellen Situation der GZO AG. Sie haben sich bereit erklärt, zur Wahl anzutreten, um die Interessen der Gläubiger angemessen zu vertreten. Bis anhin haben die Sachwalter der GZO AG gegenüber den Gläubigern noch keine Klarheit darüber geschaffen, wie das Nominierungs- und Wahlverfahren für den Ausschuss an der Versammlung vom 8. September ablaufen wird. Clearway betont, wie wichtig es ist, dass der Ausschuss ausgewogen zusammengesetzt ist und das Verhältnis der ausstehenden Forderungen der Gläubigergruppen widerspiegelt, damit das Gremium seine Aufsichtsfunktion legitim und glaubwürdig wahrnehmen kann. Über Clearway Capital: Clearway Capital Partners ist ein Investmentfonds, der in a.o. Situationen auf dem westeuropäischen Markt investiert und als verantwortungsbewusster Eigentümer Wertsteigerungen erzielen möchte. Mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Rechte von Anlegern und der Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Stakeholder setzt sich Clearway Capital aktiv für transparente und gerechte Unternehmensführung ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert für Anleger zu maximieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu bewirken. Kontakt für Medien: Lemongrass Communications AG susanne.muehlemann@lemongrass.agency +41 79 223 70 81 Kontakt für Investoren: contact@gzo-bondholder.ch =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Clearway_GZO_MM_05_09_25_D =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2193420 2025-09-05 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2193420&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)