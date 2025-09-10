PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG bleibt profitabel und startet mit neuer Strategie durch -2

DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG bleibt profitabel und startet mit neuer Strategie durch

ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG bleibt profitabel und startet mit neuer Strategie durch

Andrea Machost und Dr. Oliver Pfeil, Vorstand der ÖKOWORLD AG Quelle: ÖKOWORLD/Rolfes

Hilden (pta000/10.09.2025/13:10 UTC+2)

• Konzernhalbjahresüberschuss beläuft sich auf etwa 9,8 Mio. Euro • Mehrere Millionen Euro liquider Mittel sollen in KI-getriebene Innovationen, Produktoffensiven und in die

Attraktivität der ÖKOWORLD-Aktie investiert werden • ÖKOWORLD bleibt konsequent ethisch-ökologisch und baut ein neues Team "KI & Innovation" auf • 5-Sterne-Portfoliomanager Michael Gram-Madsen verantwortet die KI-Einführung

Die ÖKOWORLD AG, Pionierin der ethisch-ökologischen Geldanlage, ist in einem herausfordernden Marktumfeld trotz deutlichem Umsatzrückgang profitabel geblieben. Im ersten Halbjahr des Jahres 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Halbjahresumsatz von 26,6 Millionen Euro und einen Konzernhalbjahresüberschuss von etwa 9,8 Millionen Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2025 lagen die liquiden Mittel der ÖKOWORLD bei 139,7 Millionen Euro. Einen großen Teil davon will der Vorstand gezielt nutzen, um die neu entwickelte Unternehmensstrategie umzusetzen.

"Die ÖKOWORLD erfindet sich im fünfzigsten Jahr ihres Bestehens neu - mit klarem Bekenntnis zu ihren ethisch-ökologischen Wurzeln", sagt Dr. Oliver Pfeil, CEO der ÖKOWORLD AG. "Wir werden die ÖKOWORLD umfassend modernisieren und weiterentwickeln. Wir investieren in von künstlicher Intelligenz getriebene Innovationen und damit in frisches Wachstum. Wir optimieren bestehende Prozesse und entwickeln neue Produkte. Wir erhöhen damit für unsere Anlegerinnen und Anleger die Attraktivität der ÖKOWORLD-Aktie. In anderen Worten: Wir schreiben unsere erfolgreiche Unternehmensgeschichte als Vorreiter nachhaltiger Geldanlagen fort."

Andrea Machost, CFO der ÖKOWORLD AG, fügt hinzu: "Die ÖKOWORLD verbindet Stabilität mit Aufbruch. Wir verfügen über eine sehr gute Eigenkapitalausstattung sowie entsprechende Liquidität. Das ermöglicht es uns, entschlossen in Innovationen zu investieren und auch unseren eigenen Privatkundenbereich neu aufzustellen. Damit gewährleisten wir, dass wir gestärkt aus herausfordernden Marktbedingungen hervorgehen und unseren Aktionären sowie unseren Kunden auch in Zukunft einen nachhaltigen Mehrwert bieten."

Konkret will der Vorstand verfügbare liquide Mittel von rund 130 Millionen Euro in drei wesentliche Handlungsfelder investieren, die in der Unternehmensstrategie 2030 verankert sind:

1. Zukunft und Chancen für ÖKOWORLD flexibel nutzen 40 Millionen Euro werden als Reserve gehalten, um eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens sicherzustellen. Der Konzern, der frei von Bankschulden ist, verfolgt damit folgende Ziele:

• die finanzielle Unabhängigkeit bewahren, • zukunftsfähige, attraktive Arbeitsplätze bieten sowie • für Aktionäre und Stakeholder weiter ein interessantes Investment bleiben.

2. Attraktivität der ÖKOWORLD-Aktie - Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre

40 Millionen Euro wird der Konzern für Capital-Return-Maßnahmen einsetzen. Für rund 11 Millionen Euro hat das Unternehmen bereits Aktien zurückgekauft. 13 Millionen Euro stehen noch zur Verfügung. Darüber hinaus sind im Jahr 2025 bereits rund 16 Millionen Euro in die Dividendenzahlung geflossen.

3. Frisches Wachstum durch Innovationen

50 Millionen Euro sind für Wachstumsinitiativen eingeplant. Der Vorstand will diese für folgende Maßnahmen einsetzen: Umfassende Digitalisierung von Portfoliomanagement, Research und allen Unternehmensbereichen mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI)

• Gezielt in Wachstum investieren und Marktchancen nutzen

ÖKOWORLD sieht den Einsatz von KI als strategischen Hebel und Erfolgskriterium am Markt. Um die Umsetzung voranzutreiben, hat das Unternehmen die Abteilung KI & Innovation installiert - mit direkter Berichtslinie zu CEO Dr. Oliver Pfeil. Für die Leitung des Ressorts hat das Unternehmen bereits den 5-Sterne-Morningstar-Portfoliomanager und KI-Experten Michael Gram-Madsen gewonnen.

Darüber hinaus hat die ÖKOWORLD eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Start-up Aivodot geschlossen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, generische KI in spezialisierte Assistenten mit tiefer Investment- und regulatorischer Expertise zu verwandeln. Die Kooperation eröffnet ÖKOWORLD die Chance, Prozesse im Investment- und Compliance-Bereich durch verlässliche, praxisnahe KI-Lösungen deutlich zu stärken. Zudem erhält ÖKOWORLD schnellen Zugriff auf zusätzliche Programmier-Ressourcen und gewinnt wertvolle Flexibilität. Aivodot bietet darüber hinaus auch exzellente technische Kompetenz zu Risikomanagement und Compliance.

• Offensive für neue und etablierte Produkte

Der Einsatz von KI soll die Anziehungskraft der etablierten Produkte weiter steigern. Durch KI-basierte Tools und Modelle wird das etablierte Portfoliomanagement-Team rund um CIO Nedim Kaplan schneller und informierter agieren können. ÖKOWORLD erwartet, dass sich dies mittel- bis langfristig positiv auf das Risiko-Rendite-Profil der Fonds auswirken wird. Auch der Start neuer Produkte ist geplant. In der ersten Jahreshälfte 2026 soll ein erster aktiver und nachhaltiger ETF in den Vertrieb gehen, um vor allem jüngere Kunden und Selbstentscheider zu gewinnen. Desweitern soll ein Transformationsfonds aufgelegt werden. Er wird in Unternehmen investieren, die zwar heute bei Nachhaltigkeit noch nicht am Ziel sind, aber sich auf einem glaubwürdig nachweisbaren Pfad dorthin befinden.

• Ausbau von Vertrieb und Marketing - mehr Geschäft mit Endkunden

Mit gezielten Marketinginitiativen - vor allem im Bereich Social Media und Community Management - will die ÖKOWORLD ihre Sichtbarkeit im Markt deutlich erhöhen. Zudem wird der Vertrieb weiter ausgebaut. Seit kurzem verstärkt der erfahrene Finanzprofi Dennis Reichmann als Vertriebsdirektor Süd das Team. Darüber hinaus soll der Vertrieb künftig zunehmend auch über digitale Kanäle erfolgen. Ein neu entworfener Markenauftritt wird diese Bemühungen unterstützen.

Das bestehende Geschäft mit Endkunden soll wieder an Bedeutung gewinnen. Das Maklergeschäft, die Wiege der heutigen ÖKOWORLD, soll sowohl im Sach- als auch im Lebensbereich die Menschen ansprechen, die sich eine ganzheitliche und nachhaltig orientierte Beratung im Versicherungsbereich wünschen. Hierzu werden im Gebiet Privatkundenvertrieb nur noch Produkte von Versicherern angeboten, die den nachhaltigen Standards der ÖKOWORLD genügen. Zudem wird die Beratungskompetenz ausgebaut. Auch digitale Beratungsstrecken sind in der Zukunft vorgesehen. Die Beratung zu Geldanlage und Vermögensaufbau mit den eigenen Fondsprodukten und Anlagelösungen wird zudem weiterhin eine wichtige Rolle spielen. "Wir werden nachhaltige Beratung und Produkte für jeden zugänglich machen - persönlich, digital und immer mit dem Anspruch, die Lebens- und Finanzwelt unserer Kundinnen und Kunden positiv zu gestalten", sagt CFO Andrea Machost.

Neubesetzung des Anlageausschusses

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung wird die ÖKOWORLD den Anlageausschuss des Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC im Januar 2026 neu besetzen. Damit stellt das Unternehmen eine weitere Weiche für eine moderne, zukunftsorientierte und nachhaltige Fondspolitik. Die Neugründung trägt den Anforderungen einer veränderten Finanz- und Nachhaltigkeitswelt Rechnung. Der neue Ausschuss wird diverser und mit digitalen Technologien vertrauter sein. Er wird die Öffnung für neue Zielgruppen widerspiegeln. Erste Zusagen hoch-qualifizierter Mitglieder liegen bereits vor. Die Namen werden in Kürze bekanntgegeben.

Ausblick

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand aufgrund der Marktlage einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis. Dennoch sieht die ÖKOWORLD mittelfristig großes Potential in wachsendem Nachhaltigkeitsbewusstsein, in der Verjüngung ihres Kundenstamms und in innovativen Technologien.

"Wir wollen nachhaltiges Investieren neu definieren - intelligenter, transparenter und leistungsfähiger", fasst CEO Dr. Oliver Pfeil die neue Unternehmensstrategie 2030 zusammen. "Tradition und Innovation sind für uns kein Widerspruch, sondern die Grundlage für langfristigen Anlageerfolg. Nur wer bereit ist, sich selbst neu zu erfinden, kann auch morgen noch Maßstäbe setzen."

H1 2025 H1 2024 Veränderung Umsatz TEUR 26.646 31.849 -16,34 % EBIT TEUR 12.413 17.192 -27,80% Konzernhalbjahres-überschuss TEUR 9.760 13.453 -27,45 % Ergebnis je Aktie EUR 1,35 1,93 -30,05% Bilanzsumme *) TEUR 176.306 171.403 +2,86 % Eigenkapital *) TEUR 151.733 155.272 -2,28 % Eigenkapitalquote *) % 86,1 90,6 -4,50 % Liquide Mittel *) TEUR 139.726 135.730 +2,94 %

*) Bilanzkennzahlen 30.06.2025 und 30.06.2024

Über ÖKOWORLD

ÖKOWORLD gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlage. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. So erhielt beispielsweise der Flaggschiff-Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC die Bestnote von Stiftung Warentest im Bereich Nachhaltigkeit. Als Versicherungsmakler bietet die ÖKOWORLD zudem Endkunden Produkte für Vorsorge und Kapitalanlage an. Darüber hinaus ist sie ein Spezialist für nachhaltig orientierte betriebliche Altersvorsorge. Weitere Informationen gibt es unter www.oekoworld.com im Internet.

Kontakt

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1

40724 Hilden

www.oekoworld.com

Kontakt Investoren/Analysten/Presse: Tobias Dupke, tobias.dupke@oekoworld.com, Tel. 02103 929-219

