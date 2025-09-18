Mit Keynotes von Google Cloud und Insights von einem unabhängigen Research-Experten liefert Elevate'25 praxisnahe Strategien für herausragende Customer Experience und Mobile-First-Erlebnisse.

Mit den rasanten Fortschritten der künstlichen Intelligenz, die das Konsumverhalten grundlegend verändern, startet heute die Anmeldung für den Digital Innovation Summit Elevate'25. Gesponsert von Airship vermittelt das exklusive, eintägige Event Führungskräften praxisbewährte Strategien, um KI und Mobile-First-Technologien gezielt für einen klaren Wettbewerbsvorteil einzusetzen.

Inspiration und praxisnahes Know-how von Unternehmen, die KI und Mobile-First-Technologien bereits heute erfolgreich einsetzen, um Customer Experiences neu zu definieren.

Am 15. Oktober 2025 im legendären Shangri-La at The Shard in London bietet Elevate'25 mehr als Theorie: Das Event liefert einen praxisnahen Fahrplan zum Erfolg mit Insights von Markenverantwortlichen und richtungsweisenden Keynotes.

"Rasanter KI-Fortschritt und das mobile Konsumverhalten verändern grundlegend, wie Marken mit ihren Kund:innen interagieren heute und in Zukunft", sagt Maria Robinson, CMO von Airship. "Als führender Anbieter für Mobile-First Customer Experiences und Hauptsponsor von Elevate'25 bringen wir die führenden Marken und Innovator:innen zusammen, um praxisnahe Insights und Inspiration zu teilen."

Teilnehmende erfahren, wie sie technologische Entwicklungen direkt in messbaren ROI und dauerhafte Kundentreue verwandeln können.

Warum Elevate'25 besuchen?

Die entscheidende KI-Perspektive: Die Keynote von Tom Mason , Senior Technical Leader im CTO-Team von Google Cloud, adressiert eine der wichtigsten strategischen KI-Debatten unserer Zeit mit klaren Einblicken in die langfristigen Auswirkungen auf Innovationsgeschwindigkeit und Geschäftsstrategien.

Die Keynote von , Senior Technical Leader im CTO-Team von Google Cloud, adressiert eine der wichtigsten strategischen KI-Debatten unserer Zeit mit klaren Einblicken in die langfristigen Auswirkungen auf Innovationsgeschwindigkeit und Geschäftsstrategien. KI-Marketing skalieren mit Insights von Forrester: Elevate liefert exklusive Einblicke von Thomas Husson , Vice President und Principal Analyst bei Forrester . In seiner Keynote präsentiert er erfolgreiche Use Cases und ein klares Framework, wie Marken KI nutzen können, um Customer Experiences zu revolutionieren.

Elevate liefert exklusive Einblicke von , Vice President und Principal Analyst bei . In seiner Keynote präsentiert er erfolgreiche Use Cases und ein klares Framework, wie Marken KI nutzen können, um Customer Experiences zu revolutionieren. Von der Theorie zur Praxis: Das Programm gibt praxisnahe Insights, wie Top-Marken Chancen im Zusammenspiel von KI und Mobile-First-Konsumverhalten nutzen vertieft durch interaktive Q&As.

Das Programm gibt praxisnahe Insights, wie Top-Marken Chancen im Zusammenspiel von KI und Mobile-First-Konsumverhalten nutzen vertieft durch interaktive Q&As. Austausch mit der Branche: Das Event bietet die Möglichkeit, sich mit Branchenkolleg:innen und führenden Köpfen globaler Top-Marken zu vernetzen, die diese Entwicklungen maßgeblich prägen.

Elevate'25 ist das zentrale Event für Marketing-, Produkt- und Growth-Leader, die Umsatz und Kundenloyalität gezielt vorantreiben wollen.

Jetzt registrieren: https://www.elevatesummit.info/

Über Airship:

Führende Marken weltweit darunter Alaska Airlines, die BBC und The Home Depot setzen auf Airship. Mit seiner Mobile-First-Expertise schafft das Unternehmen nahtlose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse, die Geschäftsergebnisse verbessern und Kundenloyalität fördern.

Mit der Mobile-First Customer Experience Platform von Airship können Unternehmen hyper-personalisierte, durchgängige Customer Journeys über alle Kanäle hinweg entwickeln, steuern und optimieren von E-Mail, Push-Benachrichtigungen, SMS, RCS und Mobile Wallets bis hin zu App- und Web-Erlebnissen, bei denen Conversions echten Mehrwert bringen.

Das modulare Netzwerk aus KI-Agents von Airship beschleunigt die Arbeit von Marketing-, Produkt- und Growth-Teams, indem es Kundendaten kontinuierlich anreichert und experimentiert. Dadurch lassen sich jede Interaktion und jedes Geschäftsergebnis optimieren von steigenden Conversions und höherem Customer Lifetime Value bis hin zu nachhaltigem Unternehmenswachstum.

Mehr Informationen unter: www.airship.com.

