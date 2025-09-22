EQS-News: Dahua Technology
HANGZHOU, China, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell seine Xinghan Large-Scale AI Models vorgestellt - ein KI-System der nächsten Generation in Industriequalität, das groß angelegte visuelle Intelligenz mit multimodalen und sprachlichen Fähigkeiten vereint. Xinghan wurde entwickelt, um den komplexen Herausforderungen realer Umgebungen gerecht zu werden, und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der kontinuierlichen Innovation von Dahua dar, der die intelligente Transformation in verschiedenen Branchen ermöglicht.
Technologische Grundlage von Xinghan
Mit der Mission, Maschinen in die Lage zu versetzen, die Welt wirklich zu verstehen, entwickelt sich das Xinghan-Modellsystem kontinuierlich weiter, indem es eine Brücke zwischen Spitzenforschung und realen Anwendungen schlägt. Xinghan, benannt nach dem chinesischen Wort für "Galaxie", bietet eine Full-Stack-Fähigkeitsmatrix, die auf Edge-Cloud-Synergien basiert und skalierbare, adaptive Intelligenz in verschiedenen Branchen ermöglicht. Die aktualisierte Xinghan-Architektur umfasst drei Kernmodellreihen: L, V und M. Das Modell der L-Serie konzentriert sich auf das Verstehen und die Interaktion in natürlicher Sprache, während die beiden anderen Modelle spezifischere Anwendungen abdecken:
V-Serie: Xinghan-Vision-Modelle
Diese Serie, die sich auf fortschrittliche visuelle Intelligenz und Videoanalyse konzentriert, optimiert Zielkategorien, indem sie sich auf wichtige Ziele (z. B. Menschen, Kraftfahrzeuge und Nicht-Kraftfahrzeuge) konzentriert, um die Komplexität des Modells zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
M-Serie: Multimodale Xinghan-Modelle
Multimodale Modelle sind fortschrittliche KI-Systeme, die in der Lage sind, mehrere heterogene Datentypen (z. B. Text, Bilder, Audio und Video) gleichzeitig zu verarbeiten und tiefgreifend zu integrieren. Dies verbessert die Effizienz der Informationsverarbeitung erheblich, ermöglicht eine natürlichere Mensch-Computer-Interaktion und eröffnet ein breiteres Spektrum an Anwendungsszenarien.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Weitere Informationen über die Xinghan Large-Scale AI Models finden Sie hier.
*Die Ergebnisse basieren auf einer standardmäßigen Einrichtung und Testumgebung.
