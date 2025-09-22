EQS-News: PR Newswire / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Eine neue Plattform gibt Kommunikatoren die Werkzeuge an die Hand, um eine einzelne Pressemitteilung in eine umfassende Kampagne zu verwandeln und sicherzustellen, dass ihre Botschaft sowohl ein globales Publikum als auch KI erreicht. NEW YORK, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- In einer Welt, in der die Konsolidierung von Redaktionen und KI-gestützte Suchmaschinen die Art und Weise, wie Nachrichten entdeckt werden, neu definieren, wird die Pressemitteilung zunehmend zum Fundament einer glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Markenkommunikation. Wenn sie als Grundlage für eine robuste Multichannel-Kommunikationsstrategie verwendet wird, beschleunigt sie die Reichweite und Wirksamkeit von Nachrichten und gewährleistet gleichzeitig eine authentifizierte Nachricht direkt von der Quelle. Heute stellt PR Newswire Amplify vor, eine KI-gestützte Plattform, die entwickelt wurde, um dieser neuen Realität direkt zu begegnen. Amplify unterstützt Marken mit generativer Suchmaschinenoptimierung, einem neuen Ansatz zur Verbesserung der Sichtbarkeit in KI-gesteuerten Suchmaschinen. Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/pr_newswire/9354751-en-pr-newswire-launches-amplify-ai-platform-accelerate-modern-communications-capabilities Aufbauend auf der 70-jährigen Erfahrung von PR Newswire im Bereich globales Storytelling, revolutioniert Amplify den Status quo, indem es das branchenweit einzigartige globale Vertriebsnetzwerk mit modernster KI verbindet. Diese bahnbrechende Plattform ermöglicht es Fachleuten aus den Bereichen PR, Kommunikation, Marketing und Investor Relations, intelligenter zu arbeiten, ihre Reichweite über verschiedene Kanäle hinweg zu vergrößern und messbare Ergebnisse zu erzielen. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der KI zur Transformation der realen Kommunikation unterstützt Amplify Kommunikatoren dabei, sich mit der sich wandelnden Informations- und Suchlandschaft weiterzuentwickeln, und festigt damit das Engagement von PR Newswire für Innovation und Branchenführerschaft. Ein unverzichtbares Kommunikations-Toolkit Amplify gibt Kommunikationsfachleuten die Möglichkeit, Kampagnen von einem einzigen, nahtlosen Arbeitsbereich aus zu planen, zu erstellen, zu verbreiten und zu messen. Es ist ein vollständiges Toolkit, das dafür sorgt, dass eine Geschichte nicht nur gesehen, sondern auch gehört, als vertrauenswürdig angesehen und korrekt wiedergegeben wird. Finden Sie die nächste Story mit KI: Das Plan -Tool analysiert mithilfe von KI in Echtzeit aktuelle Trendthemen der Branche, um sofort die interessantesten Story-Ansätze für Marken zu identifizieren, die Intuition durch umsetzbare Daten zu ergänzen und eine robuste, ganzheitliche Kampagnenstrategie zu entwickeln und voranzutreiben.

Das -Tool analysiert mithilfe von KI in Echtzeit aktuelle Trendthemen der Branche, um sofort die interessantesten Story-Ansätze für Marken zu identifizieren, die Intuition durch umsetzbare Daten zu ergänzen und eine robuste, ganzheitliche Kampagnenstrategie zu entwickeln und voranzutreiben. Verstärken Sie jede Story über alle Kanäle hinweg: Verwandeln Sie eine einzelne Pressemitteilung in wenigen Minuten in eine komplette Kampagne. Mithilfe generativer KI erstellt Create+ sofort Videos, Blogbeiträge und personalisierte Medienpräsentationen, die den Anforderungen des heutigen, digital orientierten Publikums gerecht werden.

Verwandeln Sie eine einzelne Pressemitteilung in wenigen Minuten in eine komplette Kampagne. Mithilfe generativer KI erstellt sofort Videos, Blogbeiträge und personalisierte Medienpräsentationen, die den Anforderungen des heutigen, digital orientierten Publikums gerecht werden. Aufmerksamkeit erregen: Erstellen Sie multimediale Pressemitteilungen, die sich in Suchmaschinen, sozialen Netzwerken, Investorenkanälen und Nachrichtenplattformen von anderen abheben. "Die Rolle der KI in der sich rasant entwickelnden Landschaft für Nachrichten, Informationen und Suche stellt die bedeutendste Veränderung dar, die die PR- und Kommunikationsbranche seit Jahrzehnten erlebt hat", sagte Matt Brown, President von PR Newswire. "Amplify definiert neu, wie Marken ihre Geschichten erzählen, ihre Narrative steuern und ihre Wirkung messen, indem es den Kommunikations-Workflow in einer intelligenten, KI-gestützten Plattform vereint. Wir ermöglichen es Kommunikatoren, Kampagnen zu planen, Inhalte zu erstellen und ein globales Publikum wie nie zuvor zu erreichen." Die einzige zuverlässige Informationsquelle für eine erfolgreiche Kampagne ist seit langem die Pressemitteilung. In einer Welt, in der KI zunehmend Inhalte für Suchende bereitstellt, ist eine maßgebliche Pressemitteilung wichtiger denn je. Amplify stärkt diese Grundlage, indem es auf der sieben Jahrzehnte langen Erfahrung von PR Newswire aufbaut, Unternehmen mit einem globalen Publikum zu verbinden. Durch die Kombination seines unübertroffenen Vertriebsnetzes mit intelligenten, fortschrittlichen KI-Fähigkeiten setzt PR Newswire erneut neue Maßstäbe dafür, wie Marken ihre wichtigsten Nachrichten verbreiten, und sorgt dafür, dass diese Meldungen in einem sich schnell verändernden Informationsökosystem auffindbar bleiben. Weitere Informationen zu Amplify finden Sie unter: https://www.prnewswire.com/amplify-platform/ Über PR Newswire PR Newswire ist der branchenführende Partner für die Verbreitung von Pressemitteilungen mit einer beispiellosen globalen Reichweite von mehr als 500.000 Redaktionen, Websites, Direkt-Feeds, Journalisten und Influencern und ist in mehr als 170 Ländern und 40 Sprachen verfügbar. Mit unseren preisgekrönten Content Services, integrierten Medien-Newsrooms und Microsite-Produkten, Investor-Relations-Dienstleistungen, Tools für bezahlte Platzierungen und Social Sharing bietet PR Newswire einen umfassenden Katalog an Lösungen für die aktuellen Herausforderungen, denen PR- und Kommunikationsteams gegenüberstehen. Seit 70 Jahren ist PR Newswire die bevorzugte Anlaufstelle für Marken, um ihre wichtigsten Nachrichten weltweit zu verbreiten. Kontakt für Medien

