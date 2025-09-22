EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, freut sich, bekannt zu geben, dass Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), das weltweit erste börsengehandelte Produkt (ETP) mit physischem Bitcoin-Einsatz, 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS), am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) eingeführt hat.
Dieses innovative ETP (ISIN: GB00BRBV3124) bietet Anlegern einen regulierten, sicheren und einfachen Zugang zu Bitcoin, mit dem zusätzlichen Vorteil einer jährlichen Einsatzrendite von 1,4 %, die sich am Ende eines jeden Handelstages im NIW widerspiegelt. Das ETP ist vollständig durch physisches Bitcoin gedeckt, welches in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung bei Copper gehalten wird, und bietet Anlegern sowohl Sicherheit als auch direkten Zugang zur Wertentwicklung der weltweit führenden Kryptowährung.
Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Bitcoin-Staking-ETP vorzustellen, das an der Londoner Börse notiert wird. Diese bahnbrechende Markteinführung unterstreicht den beständigen Einsatz von Valour, Innovationen im Bereich der digitalen Vermögensanlagen voranzutreiben und dem Markt des Vereinigten Königreichs Lösungen in institutioneller Qualität zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Produkt bietet Valour Anlegern derzeit die Möglichkeit, eine Rendite von 1,4 % auf ordnungsgemäß verwahrte Bitcoin aus einem regulierten, börsennotierten Instrument zu erzielen. Die Notierung des ersten BTC-Einsatzprodukts an der LSE ist ein echter Meilenstein, der eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten sowie den dynamischen Möglichkeiten der dezentralen Finanzierung schlägt."
Dr. Manfred Knof, Vorsitzender von Valour, fügte hinzu: "Die Einführung des 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP an der Londoner Börse ist ein bedeutender Fortschritt für professionelle Anleger und Institutionen, die einen sicheren und effizienten Zugang zum Ökosystem der digitalen Vermögenswerte suchen. Indem wir einen einfachen Zugang zu physisch gedecktem, renditegenerierendem Bitcoin ermöglichen, setzen wir einen neuen Maßstab für professionelle Investoren, die vertrauenswürdigen Zugang zur Zukunft der Finanzwelt suchen."
Philippe Lucet, Chefjustiziar von Valour, fügte hinzu: "Diese bahnbrechende Börsennotierung an der Londoner Börse ist nicht nur ein großer Erfolg für Valour, sondern eröffnet auch eine völlig neue Dimension für Investitionen in digitale Vermögenswerte. Der erste regulierte Bitcoin Physical Staking ETP auf einem so renommierten Markt zu sein, bestätigt unsere Führungsrolle und unterstreicht unseren Einsatz, innovative Lösungen zu entwickeln, die Anlegern helfen, die Finanzlandschaft von morgen neu zu definieren.
Elaine Buehler, Leiterin Produktmanagement bei Valour, zog den Schluss: "Die Einführung unseres Bitcoin Physical Staking ETP an der Londoner Börse ist ein Beispiel für unsere Fähigkeit, regulatorische Exzellenz mit Produktinnovation zu verbinden. Mit Blick auf die Zukunft ist unser Fahrplan klar: Wir werden sowohl unsere Produktpalette als auch unsere Präsenz in etablierten und aufstrebenden Märkten weiter ausbauen."
