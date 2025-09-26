Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Personalie
Medienmitteilung (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie unsere heutige Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Beste Grüsse
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adval Tech Management AG
|Freiburgstrasse 556
|3172 Niederwangen
|Schweiz
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valorennummer:
|896792
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2204124
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2204124 26.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group