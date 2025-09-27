PTA-News: Aktien Global News: Warum das Graphitrückgewinnungsprojekt von Iondrive den Umsatz um 25 % steigern könnte -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: Warum das Graphitrückgewinnungsprojekt von Iondrive den Umsatz um 25 % steigern könnte

Aktien Global News: Warum das Graphitrückgewinnungsprojekt von Iondrive den Umsatz um 25 % steigern könnte

Frankfurt (27.09.2025)

Warum das Graphitrückgewinnungsprojekt von Iondrive den Umsatz um 25 % steigern könnte

Iondrive Limited (ASX: AU0000305542) kündigte im Juli 2025 eine neue strategische Initiative in Zusammenarbeit mit der CSIRO im Rahmen der Graphite Research and Development (R&D) Grant Opportunity an. Das Projekt zielt darauf ab, aus verbrauchten Lithium-Ionen-Batterien rückgewonnenes Graphit zu hochwertigem Anodenmaterial aufzubereiten - und damit einen lukrativen Wertstrom zu erschließen, der die bestehende Deep Eutectic Solvent (DES)-Plattform von Iondrive ergänzt.

Diese Initiative stärkt die bestehende Recyclingtechnologie des Unternehmens, die auf die Rückgewinnung von Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan ausgerichtet ist. Durch die zusätzliche Nutzung von Graphit will Iondrive die Wirtschaftlichkeit seines DES-basierten Recyclings im industriellen Maßstab verbessern und den Umsatz potenziell um rund 25 % steigern.

Technologische Ergänzung mit kommerzieller Wirkung

Wie in der Mitteilung hervorgehoben wurde, steht das Projekt im Einklang mit der übergeordneten Technologie- und Kommerzialisierungsstrategie von Iondrive. Das Unternehmen betonte, dass Graphit etwa die Hälfte des Gewichts einer typischen Lithium-Ionen-Batterie ausmacht. Ein am 21. Oktober 2024 vorgestellter Vorbehandlungsprozess hatte bereits gezeigt, dass Graphit wirksam aus Black Mass zurückgewonnen werden kann - und zugleich die Rückgewinnung weiterer kritischer Materialien verbessert.

Die Aufwertung dieses Graphits zu einem batteriefähigen Produkt bietet einen erheblichen kommerziellen Vorteil. Nach Angaben des Unternehmens unterstützt die Initiative die Kreislaufwirtschaft und eröffnet einen neuen Weg zur Kommerzialisierung.

Staatlich geförderte Finanzierung unterstützt Innovation

Das Projekt begann offiziell am 1. Juli 2025 und soll bis November 2025 abgeschlossen sein. Es erhielt Mittel aus der Graphite Research and Development Grant Opportunity, die von der CSIRO verwaltet wird, sowie zusätzliche Mittel aus dem Kick-Start-Programm der CSIRO. Die gesamte Förderhöhe beläuft sich auf 84.000 AUD.

Im Erfolgsfall werden alle daraus resultierenden geistigen Eigentumsrechte Iondrive exklusiv, weltweit und lizenzgebührenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Integration der Graphitrückgewinnung wird voraussichtlich eine Umsatzsteigerung von rund 25 % im industriellen Maßstab unterstützen. Laut einer ASX-Mitteilung vom 19. Februar 2025 basiert diese Annahme auf einer Ausbeute von 90 % bei jährlich 8.400 Tonnen Graphit, unter Verwendung des von BMI ermittelten gewichteten Durchschnittspreises von ca. 7.000 USD pro Tonne für synthetisches Anodengraphit (Stand April 2025).

CEO betont ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen

Dr. Ebbe Dommisse, CEO von Iondrive, hob die doppelte Wirkung des Projekts hervor: "Graphit macht einen erheblichen Anteil des Batterieabfalls aus und wurde im Recycling bisher nur unzureichend genutzt. Mit diesem Projekt wollen wir das ändern, indem wir Anodenmaterial in Batteriequalität herstellen - das steigert sowohl den ökologischen als auch den wirtschaftlichen Wert unserer Plattform. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur kommerziellen Einsatzbereitschaft."

Er ergänzte, dass diese Arbeit die Unternehmensstrategie weiter stärke, die neben der Pilotanlage zur Rückgewinnung kritischer Mineralien aus Lithium-Ionen-Batteriekathoden auch Pläne zur Ausweitung auf weitere Verarbeitungsketten kritischer Rohstoffe umfasst.

Positionierung für strategische globale Lieferkettenverschiebungen

Mit diesem Projekt strebt Iondrive eine Führungsrolle in der Rückgewinnung und Veredelung von Graphit an. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage und wachsender Forderungen nach einer Diversifizierung der Lieferketten - insbesondere außerhalb Chinas - kommt diese Initiative zu einem strategisch entscheidenden Zeitpunkt für Batteriehersteller und Lieferketten der Elektromobilität.

Durch die Aufwertung von Graphit und die Erschließung zusätzlicher Wertschöpfung aus jeder verarbeiteten Tonne Black Mass treibt Iondrive sowohl seine kommerziellen Ziele als auch die globale Energiewende voran.

ISIN: AU0000305542 https://iondrive.com.au/

