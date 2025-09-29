EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie

pferdewetten.de AG: Dr. Andreas Bonhoff übernimmt Aufsichtsratsvorsitz



29.09.2025 / 19:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Dr. Andreas Bonhoff übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

Düsseldorf, 29. September 2025 - Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute Herrn Dr. Andreas Bonhoff (Jahrgang 1966) zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem Herr Markus A. Knoss den Vorsitz niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat besteht nun satzungsgemäß wieder aus vier Personen, namentlich den Herren Dr. Andreas Bonhoff, Markus A. Knoss, Lars-Wilhelm Baumgarten und Sergey Lychak.

Herr Dr. Andreas Bonhoff wurde vom Amtsgericht Düsseldorf zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Mit ihm übernimmt ein renommierter Restrukturierungsexperte den Aufsichtsratsvorsitz. Er wird die Umsetzung der organisatorischen Strukturierungsmaßnahmen in führender Rolle begleiten und das Unternehmen in Richtung seines nachhaltigen Wachstums sowie bei der Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit unterstützen.

Markus A. Knoss verbleibt im Aufsichtsrat, wodurch auch die Kontinuität der Aufsichtsratsarbeit gewährleisten ist.

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

