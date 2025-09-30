Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
axinocapital.de
30.09.2025 17:34 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Finanzblockade? Nicht mit Gold! Wie Russland & Iran zurückschlagen

Anzeige / Werbung

Die geopolitische Landkarte verschiebt sich und im Zentrum stehen nicht mehr nur Öl, Gas oder Technologie, sondern immer stärker Gold, Silber und Platin. Die BRICS Staaten setzen Edelmetalle bereits jetzt strategisch ein, um ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit vom Westen auszubauen. Doch was bedeutet das für die globale Finanzordnung und könnte Silber bald die Rolle des vergessenen Machtfaktors übernehmen?

Die geopolitische Landkarte verschiebt sich und im Zentrum stehen nicht mehr nur Öl, Gas oder Technologie, sondern immer stärker Gold, Silber und Platin. Die BRICS Staaten setzen Edelmetalle bereits jetzt strategisch ein, um ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit vom Westen auszubauen. Doch was bedeutet das für die globale Finanzordnung und könnte Silber bald die Rolle des vergessenen Machtfaktors übernehmen?

Gold und Silber als Stabilisatoren:

Seit dem Krieg in der Ukraine haben Gold und Silber für Russland eine neue, strategische Rolle eingenommen. Es geht nicht mehr allein um Schmuck oder klassische Anlageprodukte - vielmehr dienen Edelmetalle inzwischen als fundamentaler Bestandteil staatlicher Bilanzen, um Sanktionen abzufedern und die Wirtschaft gegen Finanzblockaden zu immunisieren.

Nach dem Ausschluss von internationalen Kapitalmärkten 2022 blieb Russland kaum eine andere Wahl, als sich stärker auf reale Werte zu stützen. Während die Zentralbank ihre Goldkäufe zwischenzeitlich reduzierte, stieg die Bedeutung von Gold und Silber in den Finanzreserven insgesamt. Gleichzeitig griffen auch private Haushalte verstärkt zu: Allein 2024 kauften russische Bürger 75,6 Tonnen Gold in Form von Münzen und Barren - ein Viertel der gesamten Jahresproduktion. Damit fließt ein erheblicher Teil der heimischen Förderung direkt in die Vermögenssicherung der Bevölkerung.

Silberpreis auf GOLD.DE!

Edelmetalle im BRICS-Verbund

Doch nicht nur Russland, auch die BRICS-Staaten insgesamt betrachten Edelmetalle zunehmend als strategisches Gegengewicht zum US-Dollar. Die Idee, Handelsströme und Reservepolitik unabhängiger von der westlichen Leitwährung zu machen, prägt die Diskussion seit Jahren. Analyst Tim Treadgold betonte, dass "die Akkumulation von Gold und Silber innerhalb der BRICS-Staaten ein Baustein auf dem Weg zu einem alternativen Finanzsystem" sei.

Russland hat entschieden, Silber erstmals in seine staatlichen Reserven aufzunehmen und damit ein deutliches Signal gesetzt. Neben Gold könnten künftig auch Silber und Platin als Währungsreserven dienen, sowohl als Geldersatz wie auch als unverzichtbare Industriemetalle für Zukunftstechnologien.

Handelsströme nach China

Die Exportzahlen machen deutlich, wie stark die Bedeutung Russlands im Edelmetallhandel gewachsen ist. Nach Angaben von Bloomberg stiegen die Ausfuhren nach China im ersten Halbjahr 2025 um 80 Prozent auf rund eine Milliarde US-Dollar. Treiber dieser Entwicklung waren nicht nur die deutlich gestiegenen Preise, allein Gold verteuerte sich innerhalb eines Jahres um 43 Prozent, sondern auch wachsende Liefermengen. Russland exportierte neben Gold zunehmend auch Silber, Platin und Palladium.

China spielt in diesem Geflecht eine Schlüsselrolle. Das Land ist nicht nur der größte Goldproduzent der Welt, sondern zugleich einer der aktivsten staatlichen Käufer. Damit tritt Peking in doppelter Funktion auf: als wichtigster Abnehmer russischer Edelmetalle und als zentraler Akteur in der BRICS-Strategie, Edelmetalle als gemeinsame Reservebasis zu verankern.

Iran: Parallelen und Lehren

Ein Blick nach Teheran zeigt, dass der Fokus auf Edelmetalle längst kein rein russisches Phänomen ist. Auch der Iran hat seine Handels- und Finanzstrukturen in den vergangenen Jahren zunehmend auf Gold ausgerichtet. Allein 2024 führte das Land über 100 Tonnen im Wert von mehr als acht Milliarden US-Dollar ein. Damit entfielen rund elf Prozent aller Importe auf Gold, ein ungewöhnlich hoher Anteil, der deutlich macht, welche Rolle das Metall in den iranischen Staatsfinanzen inzwischen spielt.

Hinter diesen Zahlen steht eine klare Strategie. Gold wird nicht nur als Absicherung gegen die anhaltende Währungsschwäche genutzt, sondern auch gezielt in die staatlichen Bilanzen eingebaut. Der frühere Bankchef Hossein Mehri sprach davon, dass Gold die Wirtschaft "gegen Sanktionen impft". Besonders deutlich wurde diese Funktion im Rahmen eines Rüstungsgeschäfts mit Russland: Für iranische Drohnen wurde ein Teil der Zahlung nicht in Dollar oder Euro, sondern in Goldbarren abgewickelt. Damit zeigt sich, dass Edelmetalle im internationalen Handel wieder als Zahlungsmittel eingesetzt werden und genau dort Bedeutung gewinnen, wo der Zugang zu klassischen Finanzstrukturen blockiert ist.

Zentralbanken als Motor

Im ersten Quartal 2025 ist der Anteil des US-Dollars an den globalen Währungsreserven auf unter 50% gefallen - ein historischer Tiefstand, wie man ihn seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen hat. Während das Vertrauen in den Dollar schwindet, gewinnen alternative Positionen an Bedeutung, allen voran Gold. Diese Entwicklung signalisiert nicht nur eine zunehmende Skepsis gegenüber der US-Finanzpolitik und der wachsenden Staatsverschuldung, sondern auch den Wunsch vieler Länder, sich vom dominanten, sanktionsanfälligen Dollar-System zu lösen. In einem geopolitischen Umfeld voller Spannungen und wachsender Unsicherheit setzen Staaten verstärkt auf reale, bewährte Werte und Gold steht dabei wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Entwicklung der globalen Währungsreserven seit 1900

Ausblick: Eine stille Verschiebung

Ob dieser Trend langfristig die Vormachtstellung des US-Dollars im Welthandel schwächen wird, ist offen. Doch unübersehbar ist: Vor allem innerhalb der BRICS-Staaten rücken Edelmetalle immer stärker in den Mittelpunkt der Finanzarchitektur. Russland, China und Iran binden Gold und zunehmend auch Silber enger in ihre Staatsfinanzen ein und stellen damit das westlich dominierte Währungssystem infrage. Die entscheidende Frage lautet daher: Erleben wir hier den Beginn einer neuen BRICS-geführten Ordnung, in der Gold und möglicherweise bald auch Silber ihre alte Rolle als einziges, allgemein akzeptiertes Geld wieder annehmen oder handelt es sich nur um eine Übergangsstrategie, solange geopolitische Spannungen andauern?

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.