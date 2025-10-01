Die Volatus-Aktie verbessert sich am Mittwoch aktuell um +18,7% und steht bei 0,47 €. Damit ist sie wieder auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch mit 0,55 € im Juli. Was sind die Hintergründe und besitzt sie jetzt noch Potenzial? Kooperation mit kanadischem Batteriehersteller Der kanadische Drohnenhersteller berichtet über eine beabsichtige Kooperation mit VoltaXplore. Dabei handelt es sich um ein kanadisches Unternehmen, das leistungsfähige Batterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de