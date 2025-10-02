DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Die Börse in Shanghai bleibt wegen des Nationalfeiertags geschlossen

FREITAG: In Shanghai findet wegen des Nationalfeiertages erneut kein Handel statt. In Seoul bleibt die Börse wegen des Feiertages "Gründungstag der Nation" geschlossen.

TAGESTHEMA

Samsung Electronics und SK Hynix schließen sich der sogenannten "Stargate"-Initiative unter Führung von OpenAI an. Dessen CEO Sam Altman und mit Samsung Electronics verbundene Unternehmen sowie SK Hyinx haben Absichtserklärungen unterzeichnet, um zusammen eine globale KI-Infrastruktur inklusive Datenzentren der nächsten Generation zu etablieren. Ein Volumen wurde nicht bekanntgegeben. Die Partnerschaft umfasst potenzielle Deals mit den südkoreanischen Unternehmen, mit denen sich Open AI eine große Anzahl an leistungsstarken KI-Chips, darunter Produkte mit hoher Bandbreite und Speicherkapazität, sichern würde, wie Samsung und SK Hyinx mitteilten.

Auch gehe es um den Bau der Stargate-Datenzentren von OpenAI. Die Aktie von SK Hynix kletterte am Donnerstag um bis zu 12 Prozent, jene von Samsung Electronics um bis zu 5 Prozent. SK Hynix wird nach eigenen Angaben zentraler Lieferant von HBM-Chips (High Bandwidth Memory) für das Stargate-Projekt. Der Konzern wolle seine Produktion von KI-Chips aufstocken, um die künftige Nachfrage von geschätzt 900.000 Halbleiter-Wafern pro Monat zu erfüllen. Außerdem werden man bei KI-Datenzentren im Südwesten Südkoreas zusammenarbeiten. Die zum Samsung-Konglomerat gehörenden Samsung C&T und Samsung Heavy Industries werden gemeinsam schwimmende Datenzentren errichten. Samsung SDS werde zum Design und Betrieb von KI-Datenzentren von Stargate beitragen. Samsung Electronics und SK Hynix sind dominante Anbieter auf dem weltweiten Markt für HBM-Chips.

SK Hynix hatte im zweiten Quartal laut Marktforscher Counterpoint Research einen Anteil von 62 Prozent, gefolgt von Micron Technology mit 21 Prozent und Samsung mit 17 Prozent. Im Rahmen der Stargate-Initiative sollen in den nächsten vier Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar investiert werden. Der Eigentümer des Wall Street Journal und dieser Nachrichtenagentur, News Corp, unterhält eine Partnerschaft mit OpenAI zur Lizenzierung von Inhalten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 222.000 zuvor: 218.000 16:00 Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.770,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.071,75 +0,2% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.954,50 +1,2% Nikkei-225 (Tokio) 45.059,29 +1,1% Hang-Seng (Hongk.) 27.285,54 +1,6% Schanghai-Comp. Feiertag Kospi (Seoul) 3.550,07 +2,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Deutlich nach oben geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv. Angeführt werden die asiatischen Handelsplätze von der Börse in Seoul, wo der Kospi ein Rekordhoch erreicht. Eine Partnerschaft mit OpenAI bei KI-Chips treibt die Kurse der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix um 4,6 und 10,3 Prozent nach oben. Technologiewerte geben auch dem Hang-Seng-Index in Hongkong Rückenwind. In Tokio sind Aktien der Halbleiterbranche wie Lasertec (+2%), Tokyo Electron (+7,6%) oder Advantest (+1,9%) gesucht. Plus. Zu den führenden Gewinnern an der Börse Sydney gehören Aktien des Lithium-Bergbaus. Die US-Regierung erwägt den Einstieg bei Produzenten sogenannter kritischer Mineralien, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Im Gegenzug könnte Australien Zollerleichterungen erhalten. Pilbara Minerals verbessern sich um 5,1 und Liontown um 10,8 Prozent. Aktien von Goldminenbetreibern profitieren vom Höhenflug des Goldpreises, der von Rekord zu Rekord eilt. Unter anderem steigen Evolution Mining um 2,8 und Westgold Resources um 7,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.441,10 +0,1% 43,21 +8,6% S&P-500 6.711,20 +0,3% 22,74 +13,2% NASDAQ Comp 22.755,16 +0,4% 95,15 +16,6% NASDAQ 100 24.800,86 +0,5% 120,88 +16,8% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,29 Mrd 1,44 Mrd Gewinner 1.622 1.464 Verlierer 1.149 1.306 Unverändert 77 82

Gut behauptet - Der Regierungs-Shutdown in den USA hat die Wall Street zur Wochenmitte nur kurzzeitig belastet. Im Verlauf schafften die Indizes den Sprung ins Plus und schlossen gut behauptet. Gestützt wurde das Sentiment von verstärkten Zinssenkungshoffnungen nach einem schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht. Der Shutdown hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, auch wenn es bis zum Schluss Hoffnung auf eine Einigung in letzter Sekunde gegeben hatte. Pharma-Aktien standen im Blickpunkt, nachdem Präsident Trump eine staatliche Medikamenten-Plattform angekündigt hatte. Hintergrund sind schon länger von ihm eingeforderte niedrigere Medikamentenpreise. Pfizer wird Präparate auf der Plattform anbieten und will sämtliche Medikamente für das US-Programm Medicaid zum günstigsten internationalen Preis bereitstellen. Weil die Vereinbarung Modellcharakter für ähnliche Absprachen mit anderen Herstellern haben dürfte, waren deren Kurse am Vortag bereits angesprungen, als die Nachricht die Runde machte. Pfizer gewannen 6,9 Prozent, Merck & Co und Eli Lilly kletterten um bis zu 8,2 Prozent. Nike (+6,5%) wartete mit einem Quartalsgewinn und -umsatz über den Erwartungen auf. Occidental Petroleum stiegen 1,0 Prozent. Laut Wall Street Journal führt Berkshire Hathaway Gespräche über den Kauf des Petrochemiegeschäfts für rund 10 Milliarden Dollar. Berkshire Hathaway gaben um 0,9 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Am US-Anleihemarkt reagierten die Renditen auf die schlechten ADP-Daten, die Zehnjahresrendite reduzierte sich um 4,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Auch der Shutdown sorgte für Zulauf in den "sicheren Hafen" der Anleihen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1734 0,0 1,1732 1,1751 +13,4% EUR/JPY 172,72 0,1 172,53 173,02 +6,6% EUR/GBP 0,8708 0,1 0,8702 0,8734 +5,5% GBP/USD 1,3476 -0,0 1,3480 1,3455 +7,5% USD/JPY 147,19 0,1 147,05 147,24 -6,0% USD/KRW 1.401,22 -0,1 1.402,80 1.403,20 -4,8% USD/CNY 7,1156 0,1 7,1116 7,1094 -1,4% USD/CNH 7,1324 0,1 7,1282 7,1258 -2,8% USD/HKD 7,7806 -0,0 7,7820 7,7823 +0,2% AUD/USD 0,6617 0,0 0,6614 0,6607 +6,9% NZD/USD 0,5833 0,3 0,5815 0,5805 +3,6% BTC/USD 118.444,75 0,7 117.616,90 114.609,70 +20,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen leichten Abgaben und zeigte sich wenig verändert. Dem Dollar drohten weitere Verluste, sollte der Shutdown länger andauern und Trump seine Drohung von Massenentlassungen von Bundesbediensteten wahr machen, sagte Derek Halpenny von der MUFG Bank. Dies liege daran, dass der Markt wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve im Oktober und Dezember einpreisen würde, meinte er.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,86 61,39 +0,8% +0,47 -13,0% Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -11,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die Notierung für Brent um 0,1 Prozent zulegte, fiel der Preis der US-Sorte WTI mit dem Shutdown um 0,5 Prozent. Dieser schaffe Unsicherheit in Bezug auf die Konjunktur-Entwicklung in den USA, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.867,22 3.865,73 +0,0% +1,49 +46,9% Silber 47,42 47,325 +0,2% +0,09 +61,4% Platin 1.338,99 1.329,96 +0,7% +9,03 +52,5% Kupfer 4,91 4,88 +0,6% +0,03 +19,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Als Gewinner des Shutdowns wurde auch Gold gesehen. Dazu kamen die neuerlichen Zinssenkungshoffnungen. Vor diesem Hintergrund wurde bei 3.898 Dollar erneut ein Rekordhoch erreicht. Für die Feinunze ging es um 0,3 Prozent auf 3.867 Dollar nach oben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Die Trump-Administration will Infrastrukturmittel für wichtige Verkehrsprojekte in New York City im Volumen von 18 Milliarden Dollar zurückhalten und begründet dies mit Bedenken hinsichtlich der in New York geltenden Prinzipien für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI).

US-NOTENBANK

October 02, 2025 01:57 ET (05:57 GMT)

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Mittwoch der Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, erlaubt, vorerst im Amt zu bleiben, und für Januar eine Anhörung anberaumt, um den Antrag von US-Präsident Donald Trump auf ihre Entlassung zu prüfen.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

- Verbraucherpreise Kernrate Sep +2,0% gg Vorjahr, +0,5% gg Vormonat

- Verbraucherpreise Sep +0,5% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

- Verbraucherpreise Sep +2,1% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

MICROSOFT

CEO Satya Nadella gibt einige Verantwortlichkeiten ab, um sich stärker dem KI-Geschäft widmen zu können. Wie Nadella in einer Mitteilung an die Mitarbeiter schrieb, wurde Judson Althoff zum Leiter des kommerziellen Geschäfts ernannt. Althoff soll auch das neue kommerzielle Führungsteam des Unternehmens leiten und das Marketing beaufsichtigen.

