Anzeige
Mehr »
Freitag, 03.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Golden Cross macht sich bereit: 1.350 Goldabbaustellen, 55 Ladder-Ziele und ein historischer Volltreffer
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.10.2025 16:15 Uhr
295 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRTKTE USA/Wall Street weiter in Rekordlaune

DJ MÄRTKTE USA/Wall Street weiter in Rekordlaune

DOW JONES--Trotz des seit dem 1. Oktober geltenden Shutdowns ist die Stimmung an der Wall Street auch zum Wochenausklang weiter gut. Die Rekordjagd dürfte sich damit fortsetzen. Konjunkturseitig werden Impulse als Folge des Shutdowns aber weiter fehlen. Der eigentlich für den Berichtstag terminierte monatliche Arbeitsmarktbericht für September entfällt ebenso, wie bereits am Vortag der wöchentliche Bericht über neu gestellte Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,2 Prozent auf 46.598 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen ebenfalls um jeweils 0,2 Prozent.

In einer Art Blindflug setzt der Markt damit mit großer Mehrheit weiter auf eine Zinssenkung Ende Oktober und eine weitere im Dezember, den letzten beiden Zinstreffen der US-Notenbank in diesem Jahr. Der Shutdown spielt - zumindest noch - eine eher untergeordnete Rolle, wohl auch deshalb, weil allgemein erwartet wird, dass er wie meist in der Vergangenheit nicht allzu lange dauern wird.

Die Aktien von Rumble gewinnen 11,6 Prozent. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Perplexity eingegangen, um dessen KI-Tools zur Verbesserung der Videoerkennung auf seiner Plattform einzusetzen. Applied Materials geben um 2,6 Prozent nach. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie teilte mit, dass man aufgrund neuer Exportbeschränkungen, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, einen Umsatzrückgang von 710 Millionen Dollar erwartet.

American Outdoor Brands sind mit der Genehmigung eines Aktienrückkaufs gesucht und steigen um 4,4 Prozent.

Boeing verlieren 0,6 Prozent. Laut Bloomberg soll sich die Markteinführung des Langstreckenmodells 777x bis 2027 verzögern, nachdem bislang der erste kommerzielle Flug Ende 2026 geplant war. Geringfügige Verzögerungen könnten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, hatte Boeing-Chef Kelly Ortberg im vergangenen Monat gesagt, als er davor warnte, dass noch ein "Berg von Arbeit" zu erledigen sei, um die 777X bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA zu zertifizieren.

Der Dollar bewegt sich unter kleinen Schwankungen seitwärts, der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach. Da der US-Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht wird, fehlt ein wichtiger Impuls, heißt es. Der Euro kostet 1,17xx Dollar.

Am Anleihemarkt tut sich erneut wenig, die Zehnjahresrendite steigt um 1,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent.

Am Ölmarkt steigen die Preise für Brent und WTI um bis zu 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich war es auch schon etwas deutlicher nach oben gegangen, wozu Marktteilnehmer auf einen Brand in einer US-Raffinerie, einer der größten an der Westküste, verwiesen. Dennoch sind die Preise diese Woche um mehr als 6 Prozent gefallen, belastet durch die Erwartung, dass die Opec+ mehr Öl auf den Markt bringen wird.

Der Goldpreis legt weiter zu. Die Feinunze gewinnt 0,5 Prozent auf 3.876 Dollar und liegt damit knapp unter ihrem Allzeithoch. Das Edelmetall ist damit auf Kurs für den siebten Wochengewinn in Folge, nachdem er am Donnerstag ein weiteres neues Rekordhoch erreicht hat. Der Shutdown sorgt für zusätzliche Unsicherheit, heißt es. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           46.598,35    +0,2%    78,63    +9,4% 
S&P-500          6.728,98    +0,2%    13,63   +14,2% 
NASDAQ Comp       22.895,01    +0,2%    50,96   +18,4% 
NASDAQ 100        24.941,08    +0,2%    48,32   +18,5% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Do, 17:08  % YTD 
EUR/USD           1,1739    +0,2%   1,1718   1,1710 +13,1% 
EUR/JPY           172,86    +0,2%   172,53   172,57  +5,9% 
EUR/CHF           0,9345    -0,0%   0,9345   0,9352  -0,4% 
EUR/GBP           0,8718    -0,0%   0,8718   0,8723  +5,3% 
USD/JPY           147,26    +0,0%   147,23   147,38  -6,4% 
GBP/USD           1,3465    +0,2%   1,3440   1,3424  +7,4% 
USD/CNY           7,1170    +0,0%   7,1146   7,1175  -1,3% 
USD/CNH           7,1330    -0,0%   7,1338   7,1353  -2,8% 
AUS/USD           0,6602    +0,1%   0,6594   0,6588  +6,6% 
Bitcoin/USD       120.496,35    +0,2% 120.231,05 118.917,50 +27,3% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,56    60,16    +0,7%    0,40 -15,7% 
Brent/ICE          67,06    67,02    +0,1%    0,04 -14,3% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.876,14   3.856,51    +0,5%    19,63 +47,0% 
Silber            47,57    47,00    +1,2%    0,57 +62,8% 
Platin          1.366,62   1.342,59    +1,8%    24,03 +52,9% 
Kupfer            5,05     4,95    +2,0%    0,10 +22,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.