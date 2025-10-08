FairCap veräußert den AdriaTronics Geschäftsbetrieb an Star Tech Industries
Mailand, 7. Oktober 2025 - FairCap hat den Geschäftsbetrieb von AdriaTronics mit Sitz in Trieste (Italien) mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 an Star Tech Trieste verkauft. Star Tech Trieste ist vollständig im Eigentum von Star Tech Industries, einem Unternehmen im Bereich Defense und Optoelektronik. Der verkaufte Geschäftsbetrieb von AdriaTronics ist in den Bereichen Elektronik, Mechatronik und Telekommunikation tätig. Star Tech Industries möchte die Anlage zu einem Standort für modernste Photonikfertigung entwickeln, insbesondere für optische Transceiver der dritten Generation, die in Rechenzentren eingesetzt werden. Mit einem Investitionsvolumen von 80 Millionen Euro will Star Tech Industries die aktuelle Belegschaft von 333 Mitarbeitenden sichern, mit Aussicht auf eine Erweiterung auf bis zu 420 bei voller Produktionsauslastung.
