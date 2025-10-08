

EQS-Media / 08.10.2025 / 09:10 CET/CEST

FairCap veräußert den AdriaTronics Geschäftsbetrieb an Star Tech Industries Mailand, 7. Oktober 2025 - FairCap hat den Geschäftsbetrieb von AdriaTronics mit Sitz in Trieste (Italien) mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 an Star Tech Trieste verkauft. Star Tech Trieste ist vollständig im Eigentum von Star Tech Industries, einem Unternehmen im Bereich Defense und Optoelektronik. Der verkaufte Geschäftsbetrieb von AdriaTronics ist in den Bereichen Elektronik, Mechatronik und Telekommunikation tätig. Star Tech Industries möchte die Anlage zu einem Standort für modernste Photonikfertigung entwickeln, insbesondere für optische Transceiver der dritten Generation, die in Rechenzentren eingesetzt werden. Mit einem Investitionsvolumen von 80 Millionen Euro will Star Tech Industries die aktuelle Belegschaft von 333 Mitarbeitenden sichern, mit Aussicht auf eine Erweiterung auf bis zu 420 bei voller Produktionsauslastung.



Der Produktionsstandort wurde Anfang 2025 von der börsennotierten Flex Ltd. übernommen. Dies ist der dritte erfolgreiche Exit an einen strategischen Investor seit Gründung von FairCap. Unter FairCap's Eigentümerschaft wurden wichtige Maßnahmen im Business Development umgesetzt, die zu einer Vergrößerung der Vertriebspipeline geführt haben. Zudem wurde mit Unterstützung der Operations-Experten von FairCap das ERP-System herausgelöst. Das lokale Managementteam spielte während des gesamten Prozesses eine zentrale Rolle. General Manager Nicola Graffi betonte die gemeinsame Anstrengung hinter dem Deal: "Dieser Erfolg wurde vor allem durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem AdriaTronics-Team und den Operations- sowie M&A-Teams von FairCap möglich gemacht. Das starke Teamwork war entscheidend für diesen Meilenstein."





Star Tech Industries



Star Tech Industries ist an der Schnittstelle von Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Dual-Use-Technologien und Optoelektronik. Über Partnerschaften mit Mountain X - einem führenden europäischen VC im Aerospace- und Defense-Bereich - und NewPhotonics Ltd., einem Innovator für photonisch integrierte Schaltkreise, fördert das Unternehmen technologische Exzellenz und industrielle Innovation in Europa.



FairCap



FairCap ist ein paneuropäisches Investmentunternehmen mit Büros in München und Mailand. Mit einem ESG-Ansatz erwirbt FairCap Unternehmen in Carve-out-Situationen und wandelt sie unter Berücksichtigung finanzieller, ökologischer und sozialer Faktoren in nachhaltige Organisationen um.





"Dieser erfolgreiche Exit unterstreicht FairCap's starkes Engagement, Win-Win-Situationen zu schaffen, indem die Triple Bottom Line - People Planet Profit - berücksichtigt wird. Der neue Eigentümer wird den von FairCap initiierten Wachstumskurs fortsetzen und so sowohl kurz- als auch langfristige Beschäftigungssicherheit am Standort Triest gewährleisten."

Jasper Delekat Managing Partner and Co-Founder FairCap GmbH Sporerstr. 2 80333 München



E-mail: jasper.delekat@fair-cap.com

Emittent/Herausgeber: FairCap GmbH

Schlagwort(e): Industrie



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





