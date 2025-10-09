EQS-News: SYNLAB / Schlagwort(e): Expansion

SYNLAB erweitert Investitionen in Italien mit Eröffnung eines neuen Vorzeige-Medizinzentrums in Florenz



09.10.2025 / 15:00 CET/CEST

Das neue medizinische Zentrum SYNLAB Manifattura Firenze markiert einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie des Konzerns und stärkt die lokale Gesundheitsversorgung durch Innovation und Exzellenz in Patientenversorgung.



SYNLAB, führend im Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in Europa, hat heute offiziell sein größtes medizinisches Zentrum in Italien eröffnet: SYNLAB Manifattura Firenze. Das Zentrum befindet sich im Herzen eines der ambitioniertesten Stadtentwicklungsprojekte Italiens und ist eine strategische Investition in die Zukunft des Gesundheitswesens, die modernste Diagnostik, patientenorientierte Versorgung und nachhaltige Infrastruktur vereint.

Auf über 4.000 Quadratmetern und vier Etagen soll das Zentrum jährlich mehr als 200.000 Patientinnen und Patienten versorgen. Es ist mit den neuesten diagnostischen Technologien ausgestattet und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Labortests, moderne bildgebende Verfahren, Facharztkonsultationen sowie einen eigenen Bereich für Frauenheilkunde. Über 80 medizinische Fachkräfte werden in der Einrichtung tätig sein, die vollständig in das regionale SYNLAB-Netzwerk in der Toskana integriert ist - mit über 40 Blutentnahmestellen, 10 medizinischen Zentren und einem zentralen Labor in Calenzano.



"Die Eröffnung von SYNLAB Manifattura Firenze ist ein starkes Zeichen unseres Engagements für hochwertige, hochspezialisierte Diagnostik in unserem globalen Netzwerk. Von Europa bis Lateinamerika ermöglicht SYNLAB personalisierte Medizin durch den Einsatz modernster Technologie, medizinischer Exzellenz und tiefem Verständnis für lokale Gesundheitsbedürfnisse. Dieses neue Zentrum spiegelt unseren Anspruch wider, nachhaltige, patientenorientierte Lösungen zu bieten, die ein gesünderes Leben überall dort unterstützen, wo wir tätig sind - und stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein auf unserem internationalen Wachstumspfad dar", sagte Mathieu Floreani, CEO des SYNLAB Konzerns.



Bei der Planung der Einrichtung standen die Bedürfnisse der Patienten, Nachhaltigkeit und Effizienz im Vordergrund. In etwas mehr als zwei Jahren gebaut, erfüllt sie höchste Umweltstandards mit energiesparenden Systemen und reduzierten Emissionen. Optimierte Abläufe sorgen für mehr Komfort und eine verlässliche Versorgung der Patientinnen und Patienten.

Die Eröffnung des Zentrums in Florenz folgt auf eine Reihe strategischer Schritte von SYNLAB in Italien, darunter die jüngste Übernahme der Pavanello-Gruppe, eines etablierten Diagnostikanbieters in der Region Venetien. Diese Investitionen spiegeln SYNLABs langfristiges Engagement wider, seine Präsenz auszubauen und den Zugang zur Gesundheitsversorgung im ganzen Land zu verbessern.



"Wir sind überzeugt, dass Innovation und Nähe Hand in Hand gehen", sagte Andrea Buratti, CEO von SYNLAB Italien. "Mit Manifattura Firenze schaffen wir einen Ort, an dem sich Menschen willkommen, unterstützt und bestärkt fühlen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern - von Prävention bis zur Diagnose und darüber hinaus."



Über SYNLAB Der SYNLAB-Konzern ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Der Konzern bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt der Konzern zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

SYNLAB ist in mehr als 20 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 24.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB führte im Jahr 2024 ca. 600 Mio. Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 2,62 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com .



