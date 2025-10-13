(Im dritten Absatz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem unvermittelten Zollschock kurz vor dem Wochenende dürfte der Dax am Montag einen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 24.340 Punkten 0,4 Prozent im Plus.

Am Donnerstag hatte der Dax mit 24.771 Zählern noch ein Rekordhoch erklommen und sich am Freitag auch nahe dieses Niveaus gehalten. Für heftige Kursverluste sorgte dann allerdings US-Präsident Donald Trump. Dieser stellte kurz vor dem europäischen Handelsschluss ein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage.

Der Zollstreit und der politische Konflikt zwischen den USA und China, die viele Börsenanleger angesichts des KI-Hypes bestenfalls noch im Hinterkopf gehabt haben dürften, holten die Finanzmärkte rasch und mit voller Wucht wieder ein. Der Dax sackte binnen weniger Minuten um mehrere hundert Punkte ab.

Mittlerweile haben sich die Wogen aber etwas geglättet. So schlug Trump plötzlich wieder versöhnliche Töne an. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner am Wochenende: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!" Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb zunächst unklar.

Gleichwohl sollten sich Anleger nicht unbedingt in Sicherheit wiegen. So betonte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management, dass die Entwicklungen vom Wochenende "lediglich Theater vor Verhandlungen" der beiden Staaten sei. Der Tanz gehe weiter./mis/zb