Vancouver, British Columbia - 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) ("Apex" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weitere Explorationsrechte für Seltenerdmetalle in einem vorrangigen Zielgebiet beim Projekt Elk Creek Rift im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska erworben hat.

Das Projekt Rift umfasst Explorationsrechte und Kaufoptionen für eine Gesamtfläche von etwa 3.024 Acres (1.224 ha), die vielversprechende Teile des Elk Creek Carbonatite Complex umfasst, der an NioCorp Developments Ltd. angrenzt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Das Projekt Elk Creek Rift von Apex im US-Bundesstaat Nebraska mit dem primären Zielgebiet für die Phase-1-Bohrungen (rote Ellipse)

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagte: "Dieser Erwerb konsolidiert einen Schlüsselbereich innerhalb unseres Projekts Elk Creek Rift, während unser Team aktiv an der Verfeinerung unseres Phase-1-Bohrplans arbeitet und die Genehmigungsverfahren vorantreibt, um noch vor Jahresende mit unserem ersten Programm beginnen zu können."

Das Unternehmen modelliert derzeit alle historischen Informationen für gezielte Bohrungen, um die historischen Seltenerdmetallergebnisse zu erweitern, wobei der Schwerpunkt zunächst auf den Gebieten EC-93 und NEC11-004 (bereits zuvor bekannt gegeben) liegen wird, wo hochgradige Seltenerdmetallmineralisierungen von historischen Bohrungen weiterhin in alle Richtungen offen sind. Weitere Gebiete des Projekts Rift, für die kürzlich Folgebohrungen als erforderlich identifiziert wurden, beinhalten (Abbildung 1):

- EC-43 (1 km südlich von EC-93)

189,0 bis 323,1 m - 134,1 m mit 1,22 % TREO1 einschließlich 12,2 m mit 3,18 % TREO zwischen 243,8 und 256 m oder 27,4 m mit 1,83 % zwischen 295,7 und 323,1 m



- EC-04 (Anomalie West)

217,1 bis 402,3 m - 185,2 m mit 1,18 % LREO2

429,8 bis 445,0 m - 15,2 m mit 1,14 % TREO

Das historische Bohrloch EC-43 befindet sich etwa 1 km südöstlich von EC-093 und ist das nächstgelegene Bohrloch zu EC-93/NEC11-004. Es liegt im südlichen Teil eines umfassenden Gebiets, das von Molycorp (1973-1986) als besonders vielversprechend für eine Seltenerdmetallmineralisierung identifiziert wurde. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dies das potenzielle Ausmaß der Seltenerdmetallmineralisierung innerhalb des Komplexes verdeutlicht.

Weitere Informationen und Offenlegungen hinsichtlich des unternehmenseigenen Projekts Elk Creek Rift finden Sie auf der Website des Unternehmens unter apexcriticalmetals.com sowie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 3. September und 1. Oktober 2025.

Das Management weist darauf hin, dass Entdeckungen auf benachbarten Konzessionsgebieten (z. B. NioCorp Developments Ltd.) nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung beim Projekt Rift hinweisen. Die Bohrlöcher EC-43 und EC-04 wurden ursprünglich zwischen 1973 und 1986 von Molycorp abgeschlossen und im Jahr 2010 von Quantum Rare Earth Development Corp. erneut analysiert. Die hierin präsentierten Ergebnisse stammen - ausgenommen den angegebenen Abschnitt von EC-04 - von der erneuten Analyse aus dem Jahr 2010.

1 Gesamtes Seltenerdoxid beinhaltet die Summe von Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

2 Keine Daten von der erneuten Analyse aus dem Jahr 2010 verfügbar. Die ursprünglichen Analyseergebnisse von historischen Bohrlöchern, die von Molycorp abgeschlossen wurden, beschränkten sich in der Regel auf die vier leichtesten (LREO) der Seltenerdmetalle (Ce, La, Nd, Pm).

Förderung der Unabhängigkeit der USA im Bereich Seltenerdmetalle

Dieser Schritt steht im Einklang mit den steigenden Investitionen der USA in die heimische REE-Produktion. Zu den jüngsten Entwicklungen zählen die Beteiligung des Verteidigungsministeriums in Höhe von 400 Millionen US-Dollar an der Mine Mountain Pass von MP Materials und der mehrjährige Liefervertrag von Apple mit demselben Produzenten im Wert von 500 Millionen US-Dollar. Laut Mineral Commodity Summaries 2025 des U.S. Geological Survey sind die USA nach wie vor zu 100 % von Importen für mehrere kritische Mineralien, darunter Seltenerdmetalle, abhängig, wobei der inländische Verbrauch im Jahr 2024 bei etwa 8.800 Tonnen Seltenerdmetalloxidäquivalent liegen wird. Der Einstieg des Unternehmens in das Gebiet Elk Creek unterstützt die Bemühungen zur Diversifizierung und Sicherung der nordamerikanischen REE-Versorgung angesichts der Anfälligkeit der globalen Lieferketten, einschließlich der jüngsten Verlängerung der Produktionsquoten für importierte Konzentrate durch China.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo., Senior Geologist bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. und einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person für die Offenlegung von Mineralprojekten, geprüft und genehmigt. Er hat den Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt und geprüft.

Die in diesem Dokument diskutierten Ergebnisse gelten als historisch. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten oder Datenüberprüfungen von einer qualifizierten Person von Apex Critical Metals Corp. durchgeführt, um diese Ergebnisse gemäß NI 43-101 zu validieren. Obwohl die historischen Ergebnisse möglicherweise nicht zuverlässig sind, ist das Unternehmen dennoch der Ansicht, dass sie einen Hinweis auf das Potenzial der Liegenschaft geben und für jedes zukünftige Explorationsprogramm relevant sind.

Molycorp, Inc. (1973-1986). Elk Creek Carbonatite Exploration Drill Program Reports. Interne Unternehmensunterlagen, archiviert beim Nebraska Geological Survey, Lincoln, Nebraska, USA. Quantum Rare Earth Developments Corp. (2011). "Quantum gibt weitere Ergebnisse zu Seltenerdelementen bekannt." Pressemitteilung vom 23. März 2011.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Elk Creek Carbonatite Complex im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Carbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf https://x.com/Apexcritical, Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen (ohne Einschränkung) Aussagen in Bezug auf die Beteiligung an den von der Gesellschaft erworbenen potenziellen Vermögenswerten in den USA (wie oben näher beschrieben), einschließlich des Potenzials für zusätzliche Akquisitionen und des Potenzials für Explorationsaktivitäten und Ausübung von Optionen, das Potenzial für eine Fortsetzung oder Intensivierung künftiger politischer und wirtschaftlicher Trends, die für die Aussichten des Unternehmens günstig sind, sowie die Absicht des Unternehmens, hochwertige Möglichkeiten für Spezialmetalle auf seinen Grundstücken weiter zu untersuchen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, und es wurden bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert; wir sind möglicherweise nicht in der Lage, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren oder Kaufoptionen auf die neu gepachteten Prospektionsgebiete des Unternehmens in den Vereinigten Staaten auszuüben; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81373Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81373&tr=1



