Helium: Pulsar treibt Helium-Bohrprogramm in Minnesota voran

Anzeige / Werbung

Pulsar Helium startet Multi-Bohrprogramm am Topaz-Projekt

Pulsar Helium (AIM: PLSR; TSXV: PLSR; WKNA3EP2C ) hat ein Bohrgerät samt zugehörigem Equipment auf sein Vorzeigeheliumprojekt Topaz im US-Bundesstaat Minnesota in Bewegung gesetzt. Die Ankunft auf dem Gelände ist für Mittwoch angekündigt. Im Anschluss beginnt eine neue Kampagne mit bis zu zehn neuen Bohrungen, die darauf ausgelegt ist, Geometrie, Ausdehnung und Förderpotenzial des bereits identifizierten, heliumführenden Reservoirs präziser zu bestimmen. Pulsar Helium will damit an die Ergebnisse aus den bisherigen Arbeiten anknüpfen und das Projekt in Richtung künftiger Entwicklungsschritte voranbringen.

Pulsar Helium startet Multi-Bohrprogramm am Topaz-Projekt

Die erste Bohrung der neuen Runde trägt die Bezeichnung Jetstream #3 und soll noch diese Woche beginnen. Führungskräfte des Unternehmens - darunter der Präsident & CEO, der CFO und der Operations Manager - sind nach Unternehmensangaben vor Ort, um die finalen Vorbereitungen zu überwachen. Ziel der Kampagne von Pulsar Helium ist es, die modellierten Strukturen im Untergrund durch engmaschigere Daten zu verifizieren, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Standorten zu bestätigen und daraus bevorzugte Areale für eine eventuelle, spätere Produktionsinfrastruktur abzuleiten.

Geplant sind bis zu zehn Bohrungen auf heliumführende Horizonte in Tiefen zwischen rund 1.500 und 3.900 Fuß (etwa 450 - 1.200 Meter). Die Endtiefen sollen jeweils anhand des geologischen Modells dynamisch angepasst werden, um die Reservoirzone vollständig zu durchteufen. Der Betrieb ist als 24/7-Einsatz mit rotierenden Teams organisiert, um die Effizienz zu erhöhen und Stillstandzeiten zu reduzieren.

Pulsar Helium startet Multi-Bohrprogramm auf dem Topaz-Projekt

Während der Kampagne sammelt Pulsar Helium kontinuierlich Informationen - von Gasanzeigen über Kernproben bis zu Messungen im Bohrloch. Diese Daten werden in Echtzeit ausgewertet. Die fortlaufende Analyse dient dazu, das Reservoirmodell zu schärfen, die Kontinuität zwischen den Bohrplätzen zu überprüfen und Suchräume für weitere Schritte einzugrenzen. Aus Unternehmenssicht ist dies ein wichtiger Zwischenschritt, um das Topaz-Projekt von der Erkundung in Richtung Planung potenzieller Förderanlagen zu führen.

Pulsar Helium betont, dass das Programm unmittelbar auf den Resultaten der bisherigen Jetstream-Bohrungen (#1 und #2) aufbaut. Der Vorstand spricht von einer nächsten Phase, in der Größe und Lieferpotenzial des Heliumvorkommens in Minnesota weiter zu bestätigen sind. Damit adressiert das Unternehmen auch die in den USA wiederholt diskutierte Frage der Versorgungssicherheit bei Helium - einem Gas, das in Medizin (Magnetresonanztomografie), Forschung, Luft- und Raumfahrt sowie in der Halbleiterfertigung eingesetzt wird.

Technik und Dienstleister: Christensen CT20 im Einsatz

Die Bohrarbeiten führt Timberline Drilling Inc. mit einer Christensen CT20 durch. Die Anlage verfügt über eine nominelle Kapazität bis 8.000 Fuß (ca. 2.435 Meter) und ist für Kernbohrungen von der Oberfläche ausgelegt. Laut Anbieter kann die CT20 sowohl auf Lkw- als auch Raupenfahrgestellen betrieben werden, was Transport und Manövrierbarkeit erleichtert. Aspekte wie Ergonomie, Sicherheit und ein vergleichsweise schonender Betrieb werden hervorgehoben - Punkte, die bei Bohrungen in sensiblen Regionen häufig eine Rolle spielen.

Für Pulsar Helium ist die Wahl der Ausrüstung insofern relevant, als das Unternehmen sowohl die erforderliche Tiefe als auch die Probenqualität erreichen muss. Kernentnahmen und Bohrlochmodulmessungen bilden die Grundlage für eine belastbare Charakterisierung des heliumführenden Gesteinskörpers - insbesondere mit Blick auf Porosität, Durchlässigkeit und Druckverhältnisse.

Topaz-Projekt: bisherige Ergebnisse und nächste Schritte

Das Topaz-Projekt von Pulsar Helium liegt im Norden von Minnesota, wo das Unternehmen als "First Mover" exklusive Pachtverträge hält. Die Bewertungsbohrung Jetstream #1 erreichte im Januar 2025 eine Endteife von 5.100 Fuß (1.555 Meter) und durchteufte nach Angaben des Unternehmens den vollständigen, interpretierten Heliumhorizont. Jetstream #2 folgte bis auf 5.638 Fuß (1.718 Meter) und wurde am 1. Februar 2025 abgeschlossen. Im August 2025 wurde Jetstream #1 mittels Wellhead-Kompressor getestet: Dabei wurde eine Spitzengasrate von rund 1,3 Millionen Kubikfuß pro Tag registriert, mit einem anhaltenden Heliumanteil von etwa 7-8% (Helium-4).

Zusätzlich meldet Pulsar Helium, dass Laboranalysen messbare Konzentrationen von Helium-3 (He-3) nachgewiesen haben. Nach Unternehmensdarstellung zählt dieser Wert zu den höchsten natürlich vorkommenden He-3-Gehalten, die von einem terrestrischen Gasreservoir gemeldet wurden. He-3 ist ein Isotop mit speziellen Anwendungen, unter anderem in Forschung und potenziell in künftigen Technologiefeldern. Für die weitere Projektplanung ist jedoch entscheidend, wie sich die Reservoir-Kontinuität zwischen den Standorten, das Druckverhalten und die Zusammensetzung des Gases über die Fläche darstellen. Genau hier setzt das jetzt beginnende Bohrprogramm von Pulsar Helium an.

Mit der Mobilisierung der Bohranlage und dem Start von Jetstream #3 eröffnet Pulsar Helium die nächste Etappe, um das Ressourcenmodell zu verdichten und Standorte für mögliche Infrastruktur zu priorisieren. Die gewonnenen Daten sollen klären, in welchem Umfang die in früheren Tests beobachteten Parameter - Gaszusammensetzung, Durchflussraten und Reservoireigenschaften - räumlich fortgesetzt werden. Erst im Zusammenspiel aus Geologie, Testdaten und operativen Erkenntnissen lässt sich abschätzen, welche Entwicklungsschritte für das Topaz-Projekt in Minnesota als Nächstes anstehen.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA7459321039