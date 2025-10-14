DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Erzeugerpreise September PROGNOSE: -2,4% gg Vj zuvor: -2,9% gg Vj *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September PROGNOSE: -0,1% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vj 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 3Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 2Q *** 09:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu Eröffnung der 10. Jahrestagung der Bankenabwicklungsbehörde SRM (10:00 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) *** 11:00 EU/Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: -1,6% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: -1,8 zuvor: -8,7 *** 14:45 US/IWF, Fiscal Monitor 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei CNBC-Forum *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei Nomura Research Forum 19:35 US/Kansas-City-Fed-Gouverneur Schmid, Rede bei Veranstaltung der Filiale Omaha *** 20:00 US/Fed, Beige Book 20:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung von Alantra - US/Treffen der G7 Finanzminister - EU/Frist für Einreichung von Haushaltsentwürfen der Mitgliedsländer ===

