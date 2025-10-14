Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.10.2025 15:51 Uhr
145 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September 
     PROGNOSE: -2,4% gg Vj 
     zuvor:  -2,9% gg Vj 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vj 
     zuvor:  -0,4% gg Vj 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 3Q 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 
  08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 2Q 
*** 09:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu Eröffnung der 10. Jahrestagung 
     der Bankenabwicklungsbehörde SRM (10:00 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -1,6% gg Vm/-0,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     August 2050 im Volumen von 1 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober 
     PROGNOSE: -1,8 
     zuvor:  -8,7 
*** 14:45 US/IWF, Fiscal Monitor 
  15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q 
*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei CNBC-Forum 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q 
*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Interview bei Nomura Research Forum 
  19:35 US/Kansas-City-Fed-Gouverneur Schmid, Rede bei Veranstaltung 
     der Filiale Omaha 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
  20:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung von Alantra 
 
    - US/Treffen der G7 Finanzminister 
    - EU/Frist für Einreichung von Haushaltsentwürfen der Mitgliedsländer 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 09:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.