Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 14-Oct-2025 / 17:32 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 14 October 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 14 October 2025 Number of ordinary shares purchased: 109,385 Highest price paid per share: 129.40p Lowest price paid per share: 120.60p Volume weighted average price paid per share: 124.0414p
The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.
Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 304,741,576 Ordinary Shares with voting rights.
There are no ordinary shares held in Treasury.
The above figure (304,741,576) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 124.0414p 109,385
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 640 121.00 08:06:11 00356805236TRLO1 XLON 128 120.80 08:13:54 00356808786TRLO1 XLON 168 120.80 08:13:54 00356808787TRLO1 XLON 35 120.80 08:13:54 00356808788TRLO1 XLON 643 120.60 08:19:54 00356811661TRLO1 XLON 654 121.00 08:19:55 00356811667TRLO1 XLON 641 121.00 08:20:05 00356811728TRLO1 XLON 675 121.00 08:21:13 00356812248TRLO1 XLON 637 121.00 08:37:56 00356819602TRLO1 XLON 653 121.00 08:37:58 00356819625TRLO1 XLON 100 121.00 08:37:59 00356819637TRLO1 XLON 100 121.00 08:37:59 00356819640TRLO1 XLON 553 121.00 08:37:59 00356819641TRLO1 XLON 667 121.00 08:38:06 00356819698TRLO1 XLON 635 121.40 08:53:42 00356827329TRLO1 XLON 633 121.20 08:53:52 00356827430TRLO1 XLON 650 121.20 09:11:30 00356835349TRLO1 XLON 644 121.00 09:11:50 00356835545TRLO1 XLON 622 121.00 09:11:50 00356835547TRLO1 XLON 628 121.00 09:11:52 00356835621TRLO1 XLON 659 121.00 09:11:52 00356835622TRLO1 XLON 659 121.00 09:11:53 00356835642TRLO1 XLON 658 121.00 09:13:05 00356836568TRLO1 XLON 38 121.40 09:22:46 00356844789TRLO1 XLON 76 121.40 09:22:46 00356844790TRLO1 XLON 1130 121.20 09:22:48 00356844833TRLO1 XLON 622 121.40 09:29:50 00356852462TRLO1 XLON 10 121.40 09:29:50 00356852463TRLO1 XLON 591 121.20 09:30:53 00356853939TRLO1 XLON 266 121.20 09:39:16 00356861412TRLO1 XLON 675 121.60 09:43:25 00356864851TRLO1 XLON 86 121.40 09:43:31 00356864927TRLO1 XLON 582 121.60 09:57:28 00356877501TRLO1 XLON 610 121.60 09:57:28 00356877502TRLO1 XLON 673 121.80 10:47:55 00356908042TRLO1 XLON 400 121.80 11:01:22 00356912674TRLO1 XLON 674 121.40 11:02:57 00356912743TRLO1 XLON 662 121.80 11:10:38 00356913092TRLO1 XLON 500 122.20 11:10:38 00356913093TRLO1 XLON 1201 122.20 11:10:38 00356913094TRLO1 XLON 56 122.20 11:10:38 00356913095TRLO1 XLON 662 122.00 11:17:54 00356913424TRLO1 XLON 32 122.00 11:18:01 00356913425TRLO1 XLON 628 122.00 11:18:01 00356913426TRLO1 XLON 618 121.80 11:21:56 00356913671TRLO1 XLON 618 121.80 11:21:56 00356913672TRLO1 XLON 265 121.20 11:34:24 00356914451TRLO1 XLON 62 121.20 11:34:24 00356914452TRLO1 XLON 30 121.20 11:53:47 00356916575TRLO1 XLON 618 121.20 11:53:47 00356916576TRLO1 XLON 1253 121.20 12:06:03 00356917216TRLO1 XLON 4298 121.20 12:06:03 00356917217TRLO1 XLON 1245 121.20 12:06:09 00356917221TRLO1 XLON 117 121.20 12:16:22 00356917655TRLO1 XLON 23 121.20 12:16:22 00356917656TRLO1 XLON 229 121.20 12:16:22 00356917657TRLO1 XLON 116 121.20 12:16:22 00356917658TRLO1 XLON 183 121.20 12:16:22 00356917660TRLO1 XLON 116 121.20 12:16:22 00356917661TRLO1 XLON 369 121.20 12:16:22 00356917662TRLO1 XLON 61 122.00 12:32:16 00356918491TRLO1 XLON 200 122.00 12:32:16 00356918492TRLO1 XLON 1078 122.20 12:35:54 00356918652TRLO1 XLON 125 122.20 12:35:54 00356918653TRLO1 XLON 354 122.40 12:48:45 00356919192TRLO1 XLON 794 122.40 12:48:45 00356919193TRLO1 XLON 703 122.40 12:48:45 00356919194TRLO1 XLON 1356 122.40 12:48:45 00356919195TRLO1 XLON 1236 122.40 12:48:45 00356919196TRLO1 XLON
1054 122.40 12:48:45 00356919197TRLO1 XLON 348 122.40 12:48:45 00356919198TRLO1 XLON 200 122.40 12:48:45 00356919199TRLO1 XLON 958 122.60 12:48:45 00356919200TRLO1 XLON 451 122.60 12:48:45 00356919201TRLO1 XLON 166 123.40 13:01:13 00356919667TRLO1 XLON 316 123.40 13:01:13 00356919668TRLO1 XLON 1000 123.40 13:01:13 00356919669TRLO1 XLON 18 123.40 13:01:54 00356919714TRLO1 XLON 493 123.20 13:02:21 00356919724TRLO1 XLON 63 123.40 13:10:58 00356920269TRLO1 XLON 200 123.40 13:10:58 00356920270TRLO1 XLON 619 123.20 13:13:54 00356920378TRLO1 XLON 667 123.40 13:15:09 00356920413TRLO1 XLON 6 123.40 13:34:10 00356921159TRLO1 XLON 218 123.40 13:34:10 00356921160TRLO1 XLON 1126 124.00 13:38:25 00356921265TRLO1 XLON 108 124.00 13:38:25 00356921266TRLO1 XLON 521 124.00 13:38:25 00356921267TRLO1 XLON 668 123.60 13:38:25 00356921268TRLO1 XLON 385 123.40 13:38:25 00356921269TRLO1 XLON 244 123.40 13:38:27 00356921272TRLO1 XLON 425 123.40 13:38:27 00356921273TRLO1 XLON 611 123.60 13:38:30 00356921280TRLO1 XLON 171 123.60 13:38:30 00356921281TRLO1 XLON 611 123.60 13:38:30 00356921282TRLO1 XLON 636 123.60 13:38:30 00356921283TRLO1 XLON 356 123.00 13:38:40 00356921295TRLO1 XLON 255 122.80 13:47:16 00356921752TRLO1 XLON 101 122.80 13:47:16 00356921753TRLO1 XLON 299 122.80 13:47:16 00356921754TRLO1 XLON 67 122.80 14:01:10 00356922248TRLO1 XLON 203 122.80 14:10:03 00356922674TRLO1 XLON 87 122.80 14:11:25 00356922773TRLO1 XLON 9 122.60 14:11:56 00356922790TRLO1 XLON 151 123.20 14:23:58 00356923541TRLO1 XLON 64 123.20 14:24:03 00356923545TRLO1 XLON 56 123.20 14:24:06 00356923547TRLO1 XLON 1281 124.00 14:41:20 00356925635TRLO1 XLON 646 123.80 14:43:07 00356925807TRLO1 XLON 663 124.20 14:50:36 00356926319TRLO1 XLON 900 124.40 14:50:36 00356926320TRLO1 XLON 370 124.40 14:50:36 00356926321TRLO1 XLON 77 124.40 14:50:36 00356926322TRLO1 XLON 174 124.60 14:50:43 00356926327TRLO1 XLON 3596 124.80 14:50:48 00356926330TRLO1 XLON 1216 124.80 14:50:48 00356926331TRLO1 XLON 579 124.80 14:50:48 00356926332TRLO1 XLON 149 124.80 14:50:50 00356926334TRLO1 XLON 65 125.00 14:52:40 00356926489TRLO1 XLON 3000 125.00 14:52:40 00356926490TRLO1 XLON 13608 125.00 14:52:40 00356926491TRLO1 XLON 645 124.80 14:52:40 00356926492TRLO1 XLON 676 124.60 14:55:11 00356926731TRLO1 XLON 654 126.40 14:57:53 00356926932TRLO1 XLON 658 126.20 14:57:53 00356926933TRLO1 XLON 1995 126.00 14:58:01 00356926946TRLO1 XLON 665 126.00 14:58:01 00356926947TRLO1 XLON 642 126.20 14:58:01 00356926948TRLO1 XLON 1244 126.20 14:58:01 00356926949TRLO1 XLON 553 126.20 14:58:01 00356926950TRLO1 XLON 289 126.00 14:58:20 00356926960TRLO1 XLON 373 126.00 14:58:20 00356926961TRLO1 XLON 649 126.60 14:59:37 00356927118TRLO1 XLON 250 126.00 15:01:36 00356927437TRLO1 XLON 638 125.60 15:11:21 00356928503TRLO1 XLON 621 125.40 15:11:21 00356928504TRLO1 XLON 627 125.00 15:11:21 00356928505TRLO1 XLON 628 125.00 15:11:21 00356928506TRLO1 XLON 646 124.60 15:15:47 00356928962TRLO1 XLON 633 124.60 15:21:20 00356929678TRLO1 XLON 72 125.00 15:22:28 00356929773TRLO1 XLON 613 125.00 15:22:28 00356929774TRLO1 XLON 701 125.00 15:22:42 00356929873TRLO1 XLON 699 125.00 15:22:56 00356929901TRLO1 XLON 698 125.00 15:23:10 00356929920TRLO1 XLON 661 124.60 15:24:03 00356930016TRLO1 XLON 677 125.00 15:35:30 00356931145TRLO1 XLON 195 126.60 15:43:26 00356931819TRLO1 XLON 271 126.60 15:43:26 00356931820TRLO1 XLON 658 126.80 15:46:10 00356932024TRLO1 XLON 190 128.00 15:47:37 00356932124TRLO1 XLON 592 128.00 15:47:37 00356932125TRLO1 XLON 634 129.20 15:48:13 00356932165TRLO1 XLON 675 129.00 15:48:17 00356932168TRLO1 XLON 290 129.20 15:48:59 00356932220TRLO1 XLON 635 129.20 15:49:14 00356932262TRLO1 XLON 657 129.40 15:49:42 00356932282TRLO1 XLON 656 129.00 15:50:22 00356932360TRLO1 XLON 656 129.00 15:50:22 00356932361TRLO1 XLON
644 128.40 15:50:23 00356932363TRLO1 XLON 657 128.80 15:58:29 00356933159TRLO1 XLON 637 129.40 16:01:44 00356933369TRLO1 XLON 627 129.20 16:01:51 00356933399TRLO1 XLON 650 129.40 16:03:53 00356933576TRLO1 XLON 627 129.40 16:12:30 00356934572TRLO1 XLON 400 129.40 16:12:42 00356934587TRLO1 XLON 62 129.40 16:12:42 00356934588TRLO1 XLON 661 129.00 16:12:42 00356934589TRLO1 XLON 38 129.00 16:12:57 00356934604TRLO1 XLON 500 129.00 16:12:57 00356934605TRLO1 XLON 374 128.60 16:12:57 00356934606TRLO1 XLON 316 128.40 16:13:28 00356934651TRLO1 XLON 316 128.20 16:13:33 00356934665TRLO1 XLON 307 128.20 16:13:33 00356934666TRLO1 XLON 675 128.40 16:19:05 00356935233TRLO1 XLON
