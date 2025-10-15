Vancouver, B.C., 15. Oktober 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0), freut sich, über das Auffindungspotenzial von Seltenen Erden ("REE") in seiner Lagerstätte Fraser Lakes B zu berichten, das auch anhand von Bohrungen und Probenauswertungen bestätigt wurde. Wie in einem am 9. Februar 2023 unter dem Firmenprofil des Unternehmens auf sedarplus.ca veröffentlichten Fachbericht dargelegt, enthält die REE-Komponente innerhalb der Lagerstätte und in den umliegenden Gebieten erhebliche Mengen an Seltenerdoxiden ("REO"), insbesondere La2O3 (Lanthanoxid), Ce2O3 (Ceroxid), Yb2O3 (Ytterbiumoxid) und Y2O3 (Yttriumoxid).

Diese leichten Seltenen Erden dienen als wichtige Rohstoffe in der Automobilindustrie, in Batterien und Magneten sowie in anderen Branchenanwendungen.

Lanthan hat zwei Hauptverwendungszwecke: In der Medizin kommt es als Phosphatbinder zur Behandlung von erhöhten Phosphatwerten im Blut von Patienten mit Nierenerkrankungen zum Einsatz; es wird aber auch in diversen industriellen Anwendungen wie bei der Herstellung von Nickel-Metallhydrid-Batterien, Katalysatoren, Spezialglas und als Bestandteil von Legierungen für Feuerzeuge und andere Produkte verwendet.

Cer wird in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt, unter anderem als Poliermittel für Glas und als Bestandteil in Katalysatoren für Kraftfahrzeuge zur Reduktion von Emissionen. Es findet außerdem Verwendung in der Metallurgie zur Aufwertung von Legierungen und Stahl sowie bei der Herstellung von Feuersteinen für Feuerzeuge, Glühstrümpfe und Batteriekomponenten.

Ytterbium wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, unter anderem zur Leistungsoptimierung von Edelstahl, Dentallegierungen, tragbaren Röntgengeräten, Atomuhren, Supraleitern, Lasern und Verstärkern, Glasfasernetzen und Quantencomputern.

Auch Yttrium kommt in verschiedensten Anwendungsbereichen zum Einsatz, vor allem als wesentlicher Bestandteil von Leuchtstoffen in LEDs und Displays sowie in Lasern für medizinische und industrielle Zwecke. Verwendet wird es auch in Keramiken, beispielsweise für Hochtemperatur-Brennstoffzellen und medizinische Implantate, als metallurgischer Zusatzstoff für Legierungen und in elektronischen Geräten wie Mikrowellenfiltern und Automobilsensoren. Darüber hinaus kommen bestimmte Isotope von Yttrium in der Medizin zur Anwendung, vor allem in der Krebstherapie und diagnostischen Bildgebung.

Unter dem nachfolgenden Link zur Website von Natural Resources Canada (NRC) ist das ehemalige Projekt Falcon Point in der kanadischen Provinz Saskatchewan zu sehen, das die Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergte. Das Projekt South Falcon East ist Teil dieses früheren Projekts. Mit einer Zuwendung des NRC an die University of Saskatchewan im März 2024 hat die kanadische Regierung eine mehrjährige Studie über REE im Nordosten von Saskatchewan mitfinanziert. Die Lagerstätte Fraser Lakes B ist Teil dieser Studie, an der Terra als Partner beteiligt ist. In den Bohrprogrammen der letzten Zeit wurden laufend REE-Vorkommen angetroffen.

https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/rare-earth-elements-facts

"Vor dem Hintergrund des wiedererwachten Interesses an Seltenen Erden ist es uns wichtig, den Aktionären klar zu machen, dass wir hier im Besitz einer aktiven REE-Lagerstätte sind", erklärt Greg Cameron, CEO von Terra. "Diese Lagerstätte hat enormes Ausbaupotenzial, vor allem im heutigen Umfeld, in dem die strategische Bedeutung von Seltenen Erden weitaus höher eingeschätzt wird. Dem Management ist es ein Anliegen, dieses Wertpotenzial aufzuzeigen und es im Zuge der weiteren Erschließung unserer Uranlagerstätte bei Fraser Lakes auch auszuschöpfen", fügt Herr Cameron hinzu.

"Es ist uns eine große Freude, an der Bewusstmachung und Bestandsaufnahme der Seltenerdlagerstätten in Kanada mitzuwirken", meint Trevor Perkins, Vice President of Exploration von Terra. "Angesichts der aktuellen Bedeutung von Seltenen Erden ist es an der Zeit, diesen Aspekt unserer Uran- und REE-Lagerstätte Fraser Lakes B hervorzuheben. Wir sind überzeugt, dass wir durch weitere Bohrungen und Untersuchungen im Bereich der Lagerstätte Fraser Lakes B sowohl die Uranressourcen als auch die REE-Ressourcen erweitern werden", so Perkins weiter.

Abbildung 1: Lage des Uranprojekts South Falcon East - östliches Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada

Über das Projekt South Falcon East

Das Projekt South Falcon East beherbergt die Lagerstätte Fraser Lakes B, in der sich historische Mineralressourcen* im Umfang von 6,9 Mio. Pfund U3O8 (vermutete Kategorie) mit einem U3O8-Gehalt von 0,03 % sowie 5,3 Mio. Pfund ThO2 (vermutete Kategorie) mit einem Gehalt von 0,023 % ThO2 befinden. Die bisher entdeckte Uran- und Thoriummineralisierung lagert in oberflächennahem Metasedimentgestein und Pegmatiten; sie weist einige klassische Eigenschaften typisch für im Grundgestein lagernde Lagerstätten vom Athabasca-Typ auf und steht mit gut ausgebildeten EM-Leitern in Zusammenhang.

Die Lagerstätte Fraser Lakes B im Südosten des Athabasca-Beckens erstreckt sich über eine Fläche von rund 12.464 Hektar und befindet sich 18 Kilometer außerhalb des Athabasca-Beckens, rund 50 Kilometer östlich der Mühle und ehemaligen Mine Key Lake. Die Infrastruktur in der Gegend ist gut ausgebaut. Eine Stromversorgungsleitung befindet sich in etwa 10 km Entfernung vom Konzessionsgebiet, das in nördlicher Richtung von zwei Straßen begrenzt wird und über einen guten Zugang zu Wasser verfügt.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy (ehemals Tisdale Clean Energy Corp) ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, das eine vermutete historische Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* innerhalb der Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergt, sowie die ehemaligen Uranminen im US-Bundesstaat Utah.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

"Greg Cameron"

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressourcen nicht als aktuelle Ressourcen und hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Ressourcen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Obwohl das Unternehmen diese historischen Ressourcen nicht als aktuell betrachtet, ist es der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die entsprechenden Informationen für den Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

mailto:info@tcec.energy

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

file:///C:/Users/Ted/Desktop/www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81393Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81393&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88100M2040Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20032956-terra-cleans-lagerstaette-fraser-lakes-b-birgt-beachtliches-auffindungspotenzial-seltene-erden-kanadischen-regierung-aktive-seltenerdlagerstaette-gelistet