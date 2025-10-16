Anzeige
Donnerstag, 16.10.2025
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
16.10.25 | 08:02
37,200 Euro
0,00 % 0,000
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 16

[16.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE00BN4GXL63 10,217,633.00 EUR 0 101,333,189.32 9.9175
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,115,716.96 99.6073
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,216,349.35 111.6798
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,437,656.22 121.3356
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,160,006.47 117.7754
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,183,999.19 110.47
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,532,824.76 98.8473
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000L1I4R94 1,812,830.00 USD 0 21,120,157.05 11.6504
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000LJG9WK1 505,302.00 GBP 0 5,232,942.54 10.3561
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 481,480.92 11.8969
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 416,515,230.96 112.2517
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,758,078.72 10.297
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,050,804.47 11.1855
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000WXLHR76 1,033,673.00 EUR 0 11,068,901.38 10.7083
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000P7C7930 56,676.00 GBP 0 623,935.29 11.0088
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000061JZE2 63,054.00 USD 0 676,682.41 10.7318
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,264,119,536.08 114.92
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,687,241.01 12.4103
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000YMBL844 2,221,357.00 USD 0 23,185,624.13 10.4376
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 682,237.49 10.5893
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,560,745.01 10.1036
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,527.68 10.0954
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.10.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,531,267.59 10.8456

