Janus Henderson ICAV - Correction: Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 16
Correction:
IE000061JZE2 has been removed from the file as the finalised NAV will only be available next week due to fund closure.
[16.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,217,633.00
|EUR
|0
|101,333,189.32
|9.9175
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,115,716.96
|99.6073
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,216,349.35
|111.6798
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,437,656.22
|121.3356
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,160,006.47
|117.7754
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,183,999.19
|110.47
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,532,824.76
|98.8473
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000L1I4R94
|1,812,830.00
|USD
|0
|21,120,157.05
|11.6504
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000LJG9WK1
|505,302.00
|GBP
|0
|5,232,942.54
|10.3561
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|481,480.92
|11.8969
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|416,515,230.96
|112.2517
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,758,078.72
|10.297
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,050,804.47
|11.1855
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,068,901.38
|10.7083
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|623,935.29
|11.0088
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,264,119,536.08
|114.92
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,687,241.01
|12.4103
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000YMBL844
|2,221,357.00
|USD
|0
|23,185,624.13
|10.4376
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|682,237.49
|10.5893
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,560,745.01
|10.1036
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,527.68
|10.0954
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,531,267.59
|10.8456
