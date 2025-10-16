(Im 3. Absatz, 4. Satz wurde ein fehlender Buchstabe im Namen hinzugefügt: "Nowak".)

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Indien ist zu höheren Energieimporten aus den USA bereit - lässt aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland stoppen wird. "Was die USA betrifft, sind wir seit vielen Jahren bestrebt, unsere Energiebeschaffung auszuweiten", teilte der Sprecher des Außenministeriums in Neu-Delhi, Randhir Jaiswal, mit. Das habe sich in den vergangenen zehn Jahren stetig weiterentwickelt. Jaiswal ging allerdings nicht direkt auf eine Erklärung des US-Präsidenten Donald Trump ein, wonach Indien künftig kein Öl mehr aus Russland beziehen werde.

Trump sagte im Weißen Haus, der indische Premierminister Narendra Modi habe ihm versichert, Indien werde kein Öl mehr aus Russland kaufen. Der Republikaner hatte die Regierung in Neu-Delhi zuvor mehrfach wegen ihrer Ölgeschäfte mit Moskau kritisiert. Die USA hatten Indien deshalb im August mit hohen Strafzöllen belegt.

Washington will den indischen Energiehandel mit Moskau stoppen, um Russland wirtschaftlich zu schwächen und damit die Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu erschweren. Neu-Delhi hat die Strafzölle als unfair kritisiert. Offiziell betonte die Regierung, dass Indien seine Rohstoffe weiter von dort beziehen werde, wo es günstig sei. Russland muss sein Öl - auch wegen westlicher Sanktionen - mit Rabatt verkaufen. Der für Energiefragen in Russland zuständige Vize-Regierungschef Alexander Nowak sagte in Moskau, er sei überzeugt, dass Indien weiter an stabilen Lieferungen interessiert sei.

Sichere Versorgung



Indiens Ziele in der Energiepolitik seien es, stabile Energiepreise und eine sichere Versorgung für das Land sicherzustellen, sagte Jaiswal. Dazu gehöre eine breite Basis für die Energiebeschaffung. Indiens Staatssekretär für Handelsfragen, Rajesh Agrawal, sagte der Zeitung "The Hindu" am Mittwoch, das Land sei glücklich darüber, mehr Energie aus den USA zu beziehen, wenn der Preis stimme. Derzeit befindet sich eine indische Delegation in den USA, um über Handelsfragen zu beraten.

Indien bezog auch im September den größten Teil seiner Öllieferungen aus Russland, wie die Zeitung "The Times of India" und andere indische Medien unter Berufung auf Marktbeobachter berichteten. Demnach entfielen 34 Prozent der Öleinfuhren auf russische Lieferungen. Das Volumen sei jedoch insgesamt seit Jahresanfang zurückgegangen./dg/DP/jkr