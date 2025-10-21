DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der frühere Airbus-Chef Tom Enders übernimmt die Leitung des Verwaltungsrats des Panzerherstellers KNDS. Wie das deutsch-französische Unternehmen mitteilte, wurde Enders mit Wirkung zum 3. November ernannt.

"In einer Zeit, in der KNDS ein neues Kapitel in seiner Entwicklung als führender europäischer Systemintegrator und weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Landverteidigung aufschlägt, wird Tom Enders wertvolle Erfahrung und eine klare strategische Vision einbringen, um uns dabei zu helfen, die Position des Konzerns angesichts der sich entwickelnden Herausforderungen der Branche zu stärken", sagte CEO Jean-Paul Alary.

KNDS, Mutterkonzern des Leopard-Herstellers KMW, gilt als Börsenaspirant im kommenden Jahr. Alary hatte im September gesagt, dass ein Börsengang für 2026 realistisch sei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 3Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.404,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 6.673,50 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.305,00 +0,0% Nikkei-225 (Tokio) 49.515,04 +0,7% Hang-Seng (Hongk.) 26.248,67 +1,5% Shanghai-Comp. 3.909,69 +1,2% Montag: DAX 24.258,80 +1,8% DAX-Future 24.441,00 +2,1% XDAX 24.340,25 +0,3% MDAX 30.209,22 +2,4% TecDAX 3.756,03 +2,7% SDAX 17.100,59 +2,3% Euro-Stoxx-50 5.680,93 +1,3% Stoxx-50 4.792,48 +1,1% Dow-Jones 46.706,58 +1,1% S&P-500 6.735,13 +1,1% Nasdaq Composite 22.990,54 +1,4%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften am Dienstag weiter zulegen, erwarten Marktteilnehmer. Sie verweisen auf die positiven Vorgaben aus den USA und Asien. Die Hoffnung auf Fortschritte im Zollkonflikt mit China und ein Ende des "Shutdown" in den USA dürfte weiter tragen, heißt es. Daneben gilt das Interesse der anlaufenden Bilanzsaison.

Rückblick: Fest - Treiber waren unter anderem wieder versöhnlichere Töne im Zollkonflikt, zumal China und die USA ihre Handelsgespräche bald fortsetzen wollen. Die Probleme bei US-Regionalbanken, die zuletzt belastet hatten, waren am Montag kein Thema mehr. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison zunehmend Fahrt auf. Relativ entspannt reagierte der Markt auf die Abstufung Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Der Gucci-Mutterkonzern Kering teilte den Verkauf seines Beauty-Geschäftes an den französischen Kosmetikkonzern L'Oréal für rund 4 Milliarden Dollar in bar mit. Die Analysten von Citi zeigten sich überrascht und sprachen von einer strategischen Kehrtwende Kerings. Der Verkauf umfasse die High-End-Parfümmarke Creed, die Kering erst 2023 für geschätzte 3,5 Milliarden Euro übernommen habe. Kering gewannen 4,8 Prozent, L'Oreal 1,2 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Hauptthema am Markt war der erste Handelstag der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS im Zuge einer Abspaltung. Nach einem Start bei 60 Euro schlossen die Titel bei 81,10 Euro. Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gab es automatisch eine TKMS-Aktie. Somit entspricht der TKMS-Schlusskurs vom Montag einem Plus von gut 14 Prozent. Thyssenkrupp gaben 19,4 Prozent nach. Nach der jüngsten Korrektur erholten sich Rüstungsaktien. Rheinmetall legten um 5,9 Prozent zu, Renk-Titel erholten sich um 6,8 und Hensoldt um 7,9 Prozent. Um 12,1 und 8,5 Prozent ging es für 1&1 bzw die Aktie der 1&1-Mutter United Internet nach oben. Laut einem Bericht des Handelsblatts will die spanische Telefonica (+1,9%) die Partnerschaft intensivieren, bis hin zu einer möglichen Übernahme. Das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten werteten die Jefferies-Analysten positiv für Siltronic, sie haben ihr Votum auf Kaufen nach oben gesetzt. Der Kurs schoss um 9,2 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Nachbörslich baute der DAX die Gewinne dank günstiger US-Vorgaben leicht aus. Relevante Nachrichten zu Einzeltiteln gab es nicht.

USA - AKTIEN

Fester - Beobachter verwiesen auf Signale einer Entspannung im Zollstreit der USA mit China. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass die hohen Zölle auf Einfuhren aus China nicht von Dauer seien. Ein geplantes Treffen von US-Finanzminister Scott Bessent mit dem chinesischen Vize-Premierminister He Lifeng in Malaysia gebe der Hoffnung auf eine Deeskalation zusätzliche Nahrung, hieß es. Die Probleme bei US-Regionalbanken, die zuletzt belastet hatten, waren am Montag kein Thema mehr. Auch im immer noch nicht beigelegten Streit um den US-Staatshaushalt, der zur Schließung von Behörden ("Shutdown") geführt hat, könnte sich bald etwas bewegen. Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, zeigte sich in einem Interview mit CNBC zuversichtlich, dass der Shutdown noch in dieser Woche beendet werde. Unter den Einzelwerten zeigten sich Amazon unbeeindruckt vom Ausfall der Amazon Web Services (AWS), der am Montag zeitweise zu weitreichenden Störungen bei - unter anderem - Amazon, Facebook und Snapchat geführt hatte. Die Aktien gewannen 1,6 Prozent. Apple stiegen um 3,9 Prozent, gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Loop Capital hatte die Titel auf "Buy" hochgestuft. Zudem hat sich das neue iPhone 17 in den ersten zehn Tagen nach der Markteinführung besser verkauft als das Vorgängermodell iPhone 16, wie aus Daten von Counterpoint Research hervorging. Boeing gewannen 1,8 Prozent. Der Flugzeugbauer darf die monatliche Produktion von Maschinen des Typs 737 Max auf 42 von 38 erhöhen. Die Beschränkung war auferlegt worden, nachdem eine 737 Max 9 der Alaska Airlines während eines Flugs eine Notausstiegstür verloren hatte.

USA - ANLEIHEN

Der Anleihemarkt verzeichnete wieder etwas Zulauf. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 3,98 Prozent und somit knapp unter die 4-Prozent-Marke.

DEVISENMARKT

Der Dollar erholte sich leicht von den jüngsten Verlusten. Ende vergangener Woche hatte die Befürchtung einer neuen Bankenkrise in den USA den Greenback belastet, nachdem zwei Regionalbanken Probleme mit Kreditausfällen gemeldet hatten. Auch die Erwartung von Zinssenkungen der US-Notenbank hatte den Dollar gebremst.

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1630 -0,1% 1,1645 1,1661 +12,6% EUR/JPY 176,09 +0,4% 175,46 175,50 +7,7% EUR/CHF 0,9229 +0,0% 0,9225 0,9223 -1,5% EUR/GBP 0,8691 +0,1% 0,8685 0,8686 +5,0% USD/JPY 151,41 +0,5% 150,68 150,50 -4,3% GBP/USD 1,3382 -0,2% 1,3409 1,3424 +7,3% USD/CNY 7,0999 -0,1% 7,1036 7,1020 -1,5% USD/CNH 7,1202 -0,0% 7,1230 7,1223 -2,8% AUS/USD 0,6498 -0,3% 0,6516 0,6515 +4,9% Bitcoin/USD 107.862,90 -2,5% 110.601,75 111.302,70 +14,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

ROHSTOFFE

Am Ölmarkt dominierte weiter die Furcht vor einer Überversorgung infolge des Handelsstreits und wegen der schwierigen Wirtschaftslage. Der Preis der Sorte WTI kam um 0,3 Prozent zurück.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,96 57,52 -1,0% -0,56 -19,9% Brent/ICE 60,96 61,01 -0,1% -0,05 -18,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.332,95 4.356,41 -0,5% -23,46 +62,0% Silber 51,93 52,34 -0,8% -0,41 +79,8% Platin 1.399,38 1.410,38 -0,8% -11,00 +57,7% Kupfer 5,04 5,04 -0,0% 0,00 +22,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis machte nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag wieder Boden gut und blieb auf Rekordkurs. Zu Börsenschluss ging das Edelmetall bei 4.367 Dollar je Feinunze um.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-CHINA-Handelskonflikt

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich für sein bevorstehendes Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping gezeigt. Ergebnis des Treffens werde ein "fantastischer Handelsdeal" sein, sagte Trump bei einer Zusammenkunft mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese im Weißen Haus. "Ich liebe meine Beziehung zu Präsident Xi", sagte Trump weiter. Pekings Maßnahmen, die Lieferungen von Seltenerdmetallen einzuschränken, spielte Trump herunter.

TESLA

Mit Institutional Shareholder Services (ISS) hat ein weiterer großer Aktionärsberater den Tesla-Aktionären die Ablehnung des Vergütungspakets für Konzernchef Elon Musk empfohlen. Glass Lewis habe den Aktionären empfohlen, gegen das bis zu 1 Billion US-Dollar schwere Paket zu stimmen, teilte Tesla selbst auf dem Kurzbotschaftendienst X mit.

