Köln (ots) -Für ihre journalistische Arbeit werden die ARD-Korrespondentinnen Sophie von der Tann (Studio Tel Aviv) und Katharina Willinger (Studio Istanbul/Teheran) zu gleichen Teilen mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2025 ausgezeichnet. Der Sonderpreis in diesem Jahr geht an "Reporter ohne Grenzen". Mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Förderpreis wird der WDR-Journalist Borhan Akid geehrt.Die Auszeichnungen versteht die Jury als Statement für Qualitätsjournalismus mit Blick auf medienpolitische Debatten. In diesem Jahr richtet sich der Fokus auf den Vormarsch totalitärer und autokratischer Regime, die die Meinungs- und Pressefreiheit als eine der tragenden Säulen demokratischer Ordnung zerstören wollen, so die Jury unter dem Vorsitz von Sandra Maischberger. Diesem Thema widmet sich auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Andreas Voßkuhle, in seinem Vortrag "Presse im Visier, Demokratie in Gefahr" bei der Verleihung.Gastgeber der Preisverleihung am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, im Funkhaus Köln ist der Westdeutsche Rundfunk. In diesem Jahr feiert der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis sein 30-jähriges Jubiläum. WDR-Intendantin und Schirmherrin des Preises, Dr. Katrin Vernau, unterstreicht die Bedeutung der Auszeichnung: "Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis erinnert uns daran, was guten Journalismus ausmacht: Unabhängigkeit und Distanz - selbst gegenüber Themen, die uns nahestehen, und kritische Wachsamkeit gegenüber Macht und Einfluss. Gerade in Zeiten von Desinformation und Polarisierung brauchen wir unabhängigen, mutigen und verantwortungsvollen Journalismus, wie ihn die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger repräsentieren - mehr denn je."NDR-Intendant Hendrik Lünenborg, als zweiter Schirmherr ergänzt: "Nur wer zuhört und unterschiedliche Blickwinkel wirklich aufnimmt, kann die Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft abbilden. Perspektivenvielfalt ist daher wesentlich für guten Journalismus. Täglich bemühen wir uns darum, vielfältige Stimmen einzubeziehen, genau hinzuhören und durch echten Dialog journalistische Relevanz zu schaffen. Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis steht genau für diese Haltung - ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich, die diese Werte mit ihrer Arbeit auf herausragende Weise ausfüllen."DIE JURY-BEGRÜNDUNGENSOPHIE VON DER TANNAls die Terror-Miliz Hamas am 7. Oktober 2023 ihren bestialischen Angriff auf jüdische Siedlungen durchführt, ist Sophie von der Tann seit zwei Jahren im Land und die einzige TV-Korrespondentin im ARD Studio Tel Aviv. Von einem Augenblick zum nächsten steht Sophie von der Tann in einem der massivsten Waffengänge der Geschichte des Heiligen Landes an der Berichterstattungsfront. Sie stützt sich auf die Erfahrung der ersten zwei Jahre im Job vor Ort, auf die Erinnerung an mehrere Aufenthalte dort und auf ein auf diese Aufgabe perfekt zugeschnittenes Studium in Deutschland, Großbritannien und den USA. Sie spricht hebräisch und arabisch.Praktisch von Anfang an erleben Zuschauer der ARD eine krisenfeste und unerschrockene Korrespondentin, die sich nicht scheut, Dinge beim Namen zu nennen. Wenn es um die Massaker der Hamas und ihre Terror-Herrschaft in Gaza geht, fällt das nicht schwer. Wenn eine deutsche Korrespondentin auch kritisch über Israels Politik und Kriegsführung berichtet, macht das schon eher Probleme. Auch deutsche Journalist:innen stehen im Kontext der deutschen Geschichte.Dessen müssen sie sich nach dem Verständnis der Jury immer bewusst sein, es immer respektieren. Es gilt aber auch, Haltung zu bewahren, wenn dieses Gebot zu einem Instrument gemacht wird, das professionelle, fakten-basierte Berichterstattung ausschalten soll.Der wirkmächtige Botschafter Israels in Deutschland, der auch von deutschen Medien erklärtermaßen "Solidarität mit Israel" erwartet, forderte öffentlich, dass die Korrespondentin ins Lager der Aktivisten wechseln solle. Zum Teil orchestrierte Reaktionswellen in den sogenannten "sozialen" Medien sind deutlich brutaler.Man kann immer über einzelne Formulierungen diskutieren. Das ändert nichts daran, dass die Jury in Sophie von der Tann eine herausragende Journalistin (an)erkennt, die in einer Extremsituation zuverlässig erstklassige Arbeit liefert, die - gestützt auf ihre Kenntnis der Sprachen und Kulturen des Landes - den Menschen und ihren Schicksalen nahe ist, ohne dazu zu gehören, cool - aber nicht kalt. Wie es Hanns-Joachim Friedrichs für unseren Stand postulierte. Man spürt ihre Entschlossenheit, die komplexe Wirklichkeit verständlich zu erklären.KATHARINA WILLINGERKatharina Willingers Berichtsgebiet ist ein Testgelände für Berichterstattung unter einem totalitären Regime und einer zunehmend autoritären Regierung - eine Kunst also, die in immer mehr Ländern gebraucht wird. Ihre Arbeit fällt auf durch Professionalität, Empathie und fundierte Kenntnis der Länder, aus denen sie berichtet: Iran, die Türkei und Zypern. Sie berichtet unaufgeregt und kenntnisreich im klassischen Sinn unseres Namensgebers. Ihre Reportagen beeindrucken durch Besonnenheit und kenntnisreiche Einordnungen. Willinger scheut sich nicht, undifferenzierte Bilder zurechtzurücken, gängige Klischees zu hinterfragen und die Welt auch einmal anders als durch die westliche Brille zu sehen. Dabei nimmt sie die Zuschauer mit, bleibt in einer unverschnörkelt verständlichen Sprache. Bei ihr stehen oft Menschen und Einzelschicksale im Vordergrund. So auch in ihrer Berichterstattung über die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran.Immer wieder macht sie deutlich, welche verheerenden Auswirkungen die Konflikte großer Mächte auf das Leben der Menschen haben. Es gelingt ihr, den Blick von den Mullahs auf die Menschen zu lenken, die den Preis für ihre religiös verbrämten Herrschaftsansprüche zahlen.Auch Willingers Türkei-Berichterstattung bleibt bei jenen, die betroffen sind von Machtmissbrauch und Wirtschaftsnotstand, gibt jenen eine Stimme, die sich unter einer Ein-Mann-Regierung, die politische Gegner mundtot macht, dem Klima der Angst entgegenstellen. Das wird immer schwieriger mit jedem Schritt, den Erdogan in Richtung unangreifbare Autokratie geht. Die Türkei ist uns nahe, Mitglied der NATO, Beitrittskandidatin der EU. Es ist entscheidend, dass Deutschland die Vorgänge dort und das Treiben des Machthabers im Auge behält und versteht. Bei Katharina Willinger ist diese schwierige Aufgabe in besten Händen.Ihr Studium der Islamwissenschaft an der Universität Bamberg bot der aus Unterfranken in Bayern stammenden Preisträgerin eine solide Grundlage zum Verständnis der Region. Ihre Ausbildung zur Journalistin absolvierte sie beim Bayerischen Rundfunk. 2016 ging sie als freie Journalistin in die Türkei, ein Jahr, das vor allem vom Putschversuch gegen die Erdogan-Regierung geprägt war. 2017 übernahm sie eine der beiden TV-Korrespondentenstellen im dortigen ARD-Studio (BR). 2020 übernahm sie die Leitung des ARD-Büros in Teheran, Studioleiterin in Istanbul wurde sie 2023. Im Jahre 2024 erhielt sie den Grimme-Preis in der Kategorie "Information und Kultur"."REPORTER OHNE GRENZEN" - SonderpreisDie Welt verzeichnet zunehmend gezielte tödliche Angriffe gegen Journalisten während des Gaza-Krieges und in anderen militärischen Konflikten sowie einen immer stärkeren Druck auf die freie Berichterstattung. Und das nicht mehr nur in autoritären Staaten wie Russland oder China, sondern ebenfalls in vermeintlich demokratisch verfassten Gesellschaften. Dort gibt es zunehmend aggressive Zensurbestrebungen nebst einer immer offeneren Forderung nach Selbstzensur von Journalisten und Medien - sogar in einigen europäischen Ländern und neuerdings auch und besonders in den Vereinigten Staaten. Die konzertierten Angriffe auf die Presse- und Medienfreiheit verlangen die Stärkung von Organisationen, die sich der Verteidigung und Bewahrung dieser Freiheit verschrieben haben und tagtäglich für den Schutz von Journalist:innen und ihrer Arbeit einsetzen, oft unter großer persönlicher Gefahr. Dieses im wahren Sinn des Wortes lebenswichtige Engagement will die Jury im 30. Jahr des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises würdigen und vergibt ihn an die weltweit operierende Organisation "Reporter ohne Grenzen".BORHAN AKID (WDR) - FörderpreisEr arbeitet als Journalist und Reporter für WDRforyou, das bekannte WDR-Online-Format mit Informationen und Orientierung für Geflüchtete und Zugewanderte in Deutschland. Borhan Akid fiel in diesem Jahr besonders durch zwei herausragende Leistungen auf: Er gestaltete und moderierte das Format "Danke, aber... 10 Jahre nach Merkels Versprechen", ein einstündiges Gespräch zwischen ehemaligen Geflüchteten und Angela Merkel. Akid moderiert. Er weiß, worum es geht, ist selbst vor zehn Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen. Da konnte man über eine Stunde lang eine authentische Begegnung erleben zwischen Politik und den Menschen, deren Leben sie unmittelbar verändert hat. Eine Stunde, in der das Thema "Migration" mal nicht als Problem behandelt wird.Im selben Jahr dokumentierte Borhan Akid seine eigene Rückkehr nach Syrien, nach dem Sturz des Assad-Regimes, in dem er Filmemacher, Betroffener und Presenter gleichzeitig ist. Es gelingt ihm, dieses Dreieck uneitel und überzeugend zu zeichnen. Er versucht nicht, wenige Monate nach dem Sturz von Assad die Frage zu beantworten: Ist das jetzt gut oder wird es noch schlimmer? Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis würdigt seit 1995 herausragende Leistungen des kritischen Fernsehjournalismus. Die Jury umfasst die Gründer und bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger. Die Intendanten von NDR und WDR sind Schirmherren des Preises. Die jährliche Verleihung findet wechselnd beim NDR in Hamburg und beim WDR in Köln statt.Weitere Informationen zu Struktur, Geschichte und Jurybegründungen des Preises:https://hanns-joachim-friedrichs.de