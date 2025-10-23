EQS-Ad-hoc: hGears AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

hGears AG erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow für das Gesamtjahr 2025 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schramberg, 23. Oktober 2025 - Auf Basis der jüngsten Auftragsindikatoren sowie der Erwartungen bezüglich der Geschäftsentwicklung hat der Vorstand der hGears AG seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 erhöht. Der Vorstand der hGears AG geht davon aus, dass die Umsätze für das Gesamtjahr 2025 am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne liegen werden und erwartet einen Konzernumsatz von EUR 87 - 90 Mio. (bisherige Prognose: EUR 80 - 90 Mio.) Das Unternehmen geht davon aus, dass das bereinigte EBITDA dank der umgesetzten operativen Maßnahmen bei minus EUR 1 bis plus EUR 1 Mio. (bisherige Prognose: EUR minus 4 bis minus 1 Mio.) liegen wird und der freie Cashflow bei minus EUR 2 bis 0 Mio. (bisherige Prognose: negativer freier Cashflow von EUR minus 6 bis minus 2 Mio.) liegen wird. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für die neun Monate 2025 am 11. November 2025 veröffentlichen. Kontakt hGears AG Christian Weiz Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: Christian.Weiz@hgears.com Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für e-Mobilität. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Geschäftsbereich e-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG europäischer Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (d. h. für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools. hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com



