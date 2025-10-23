EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Hohe Auftragseingänge: HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge



23.10.2025 / 19:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hohe Auftragseingänge: HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge

Book-to-Bill-Verhältnis : 1,6x bis 1,9x des Umsatzes (zuvor: ca. 1,2x)

: 1,6x bis 1,9x des Umsatzes (zuvor: ca. 1,2x) Umsatz : ca. 2.500 Mio. EUR (zuvor: 2.500-2.600 Mio. EUR)

: ca. 2.500 Mio. EUR (zuvor: 2.500-2.600 Mio. EUR) Bereinigte EBITDA-Marge : 18% oder höher (zuvor: ca. 18 %)

: 18% oder höher (zuvor: ca. 18 %) Industrielle Skalierung und profitable Auftragsabwicklung weiterhin im Fokus

Taufkirchen, 23. Oktober 2025 - Der Sensorspezialist HENSOLDT passt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach jüngst erfolgten und weiteren absehbaren Auftragseingängen an. Das Unternehmen geht nun von einem deutlich erhöhten Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x bis 1,9x aus, während die bisherige Erwartung ca. 1,2x betrug. Zudem wird der erwartete Umsatz auf ca. 2.500 Mio. EUR (zuvor: Bandbreite 2.500-2.600 Mio. EUR) und die bereinigte EBITDA-Marge auf 18% oder höher (zuvor: ca. 18%) konkretisiert. Gleichzeitig bestätigt das Unternehmen seine mittelfristige Prognose und die Umsatzambition für das Jahr 2030.



Nachdem die deutsche Bundesregierung aufgrund der unverändert hohen Bedrohungslage bei zahlreichen Verteidigungsprogrammen weitere Beschaffungen eingeleitet hat, schlägt sich dies nun zunehmend in konkreten Beauftragungen nieder. Mit seinen für die derzeitigen und künftigen Sicherheitsanforderungen passenden Lösungen profitiert HENSOLDT davon in hohem Maße. In der Folge werden die jüngst erfolgten Aufträge das Book-to-Bill-Verhältnis 2025 über die bisher erwarteten 1,2x tragen.



Der steigende Auftragseingang beinhaltet zugleich einen klaren Auftrag: Für HENSOLDT bleibt die industrielle Skalierung seiner Programme oberste Priorität. Das Unternehmen erweitert seine Kapazitäten insbesondere durch Automatisierungsmaßnahmen, ein neues Logistikzentrum und ein neues Gebäude in Oberkochen. Zusätzlich treiben umfassende Transformationsinitiativen in den Bereichen Operations, Engineering und Supply Chain die Effizienz, Flexibilität und Resilienz voran. Trotz der hohen Komplexität des Ramp-ups ist HENSOLDT hier auf einem sehr guten Weg. Gleichzeitig bleibt die Profitabilität gesichert: Die Konkretisierung der EBITDA-Marge zeigt deutlich, dass HENSOLDT in der Lage ist, die gestiegenen Aufträge effizient umzusetzen und wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten.



Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, erklärt: "Dass Deutschland aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage stark in seine eigene Sicherheit investiert und sich dieser politische Wille nun in konkreten Aufträgen niederschlägt, ist ein wichtiger Schritt hin zu echter Verteidigungsfähigkeit. Wir sind mit technologischen Lösungen und durch den konsequenten Ausbau unserer industriellen Kapazität gut aufgestellt, hierzu einen wichtigen Beitrag zu leisten. Das demonstriert die Fähigkeit von HENSOLDT, auch bei deutlich steigender Nachfrage komplexe Produkte und Lösungen zuverlässig zu liefern."



Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagt: "Die Anhebung unseres Book-to-Bill-Verhältnisses sowie die Konkretisierung der bereinigten EBITDA-Marge zeigt, dass HENSOLDT nicht nur wächst, sondern weiterhin wirtschaftlich profitabel arbeitet. Durch gezielte Investitionen in Kapazitäten und Prozesse sichern wir unsere Lieferfähigkeit und ein nachhaltiges Wachstum. Die operative Stärke unseres Unternehmens bildet zugleich die Grundlage, um unsere strategischen Prioritäten konsequent umzusetzen."





Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2024 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 9.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net



Pressekontakt



Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net



23.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News