DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac kann sich eine Pause für den zuletzt nicht in Bestform spielenden Serhou Guirassy vorstellen. "Es kann natürlich sein, dass Serhou eine kleine schöpferische Pause bekommt. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit, um für das morgige Spiel und die nächsten Spiele nachzudenken", sagte Kovac vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.30 Uhr, ZDF und Sky).

BVB-Topscorer Guirassy wartet seit dem 13. September auf ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga. "Ich sehe natürlich auch, dass er im Moment nicht die Tore schießt. Aber ich sehe trotzdem, wie fleißig er ist, dass er alles gibt. Es passiert mal im Stürmerleben, dass man auch Bälle nicht verwertet, die man sonst reinmacht. Er ist unser Sturmführer - er ist derjenige, der dort alles initiiert. Deswegen stärke ich ihm auch den Rücken", erklärte der 54 Jahre alte Trainer.

Can und Duranville mit Fortschritten



Auch wenn der Trainer personell derzeit keine Sorgen hat, könnte Guirassy wie zuletzt beim späten 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln - als sich FC-Verteidiger Timo Hübers in einem Zweikampf mit dem BVB-Angreifer kurz vor Schluss schwer am Knie verletzte - von Anfang an spielen. "Es ist so, dass alle wohl auf sind. Es wird keine großartigen Veränderungen geben", betonte Kovac.

Die beiden Langzeitverletzten Emre Can und Julien Duranville machen indes Fortschritte auf dem Weg zurück. Ein Comeback wird bei beiden jedoch laut Trainer voraussichtlich erst nach der Länderspielpause Mitte November möglich sein. "Aber kein Druck: Wir wollen wirklich zu 100 Prozent gesunde und fitte Spieler haben", sagte Kovac./jgl/DP/mis