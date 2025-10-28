CSS Kranken-Versicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CSS und Caritas Zentralschweiz: Gemeinsam gegen Armut



28.10.2025 / 06:00 CET/CEST



An der CSS Theatergala 2025 kamen 65'000 Franken zusammen. Philomena Colatrella, CEO der CSS, überreichte den symbolischen Check im Luzerner Theater an die Caritas Zentralschweiz. Der Betrag kommt vollumfänglich Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen in der Zentralschweiz zugu-teZum 31. Mal luden die CSS und die Caritas Zentralschweiz am 24. Oktober 2025 zur CSS Theatergala im Luzerner Theater ein. Der Erlös aus dem Ticketverkauf der Oper "Luisa Miller" von Giuseppe Verdi betrug insgesamt 65'000 Franken. Nach der Aufführung nahm Daniel Furrer, Geschäftsleiter der Caritas Zentral-schweiz, den Check der CSS entgegen. Caritas setzt den Betrag für ihre Sozial- und Schuldenberatung ein. "Unsere Mitarbeitenden spüren die angespannte finanzielle Situation vieler Menschen besonders stark. Die Nachfrage nach unseren Unterstützungsleistungen ist seit einigen Jahren auf einem hohen Niveau", erklärt Daniel Furrer. Die Sozial- und Schuldenberatung der Caritas Zentralschweiz unterstützt Menschen bei Fra-gen zu Schulden und dem Umgang mit Geld, vermittelt bei Schwierigkeiten mit Ämtern und Gläubigern und leistet bei Bedarf finanzielle Nothilfe.

Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen

Philomena Colatrella, CEO der CSS, zum Engagement des führenden Krankenversicherers: "Die CSS wurde 1899 als Selbsthilfeorganisation gegründet - getragen vom Gedanken der Solidarität und dem Willen, Men-schen in schwierigen Lebenslagen beizustehen. Dieser Tradition fühlen wir uns bis heute verpflichtet. Genau daran knüpft die Benefizveranstaltung an: Sie macht sichtbar, was im Alltag oft verborgen bleibt - Armut existiert auch mitten in der Schweiz. Mit dem Erlös können wir gemeinsam mit der Caritas Zentralschweiz Menschen in schwierigen Situationen schnell und unbürokratisch unterstützen."

Die Partnerschaft zwischen der CSS und der Caritas Zentralschweiz besteht bereits seit 1994. Seitdem sind über zwei Millionen Franken für Menschen zusammengekommen, die von Armut betroffen sind. Der Anlass fand letztmals in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Theater statt. Ab dem kommenden Jahr startet der karitative Anlass der CSS mit dem Luzerner Sinfonieorchester eine neue Ära. Philomena Colatrella, CEO der CSS, überreicht den Check an Daniel Furrer, Geschäftsleiter der Caritas Zentralschweiz Die Medienmitteilung und das Bild finden Sie unter www.css.ch/medien .



