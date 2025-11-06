Die Commerzbank hat ihr operatives Ergebnis im dritten Quartal um 18 Prozent auf rund eine Milliarde Euro gesteigert. Die Quartalszahlen liegen insgesamt im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Doch es gibt schon erste Kritik. Während der Provisionsüberschuss um sieben Prozent auf 985 Millionen Euro kletterte, blieb der Zinsüberschuss stabil bei rund zwei Milliarden Euro. Die für die Kosteneffiizienz wichtige Cost-Income-Ratio konnte im dritten Quartal auf 56 Prozent gesenkt werden und liegt damit ...

