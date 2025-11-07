EQS-News: SERES / Schlagwort(e): Sonstiges

SERES offiziell an der HKEX notiert, nutzt doppelte "A+H"-Kapitalplattformen zur Förderung der globalen Expansion



07.11.2025 / 16:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CHONGQING, China, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. November wurde die SERES Group (Aktiencode: 9927.HK) offiziell am Main Board der Hongkonger Börse notiert. Mit diesem Meilenstein ist SERES nun der erste chinesische Hersteller von Luxus-Neuenergiefahrzeugen (NEV), der sowohl an der A-Aktien- als auch an der H-Aktien-Börse notiert ist. Es handelt sich um den größten Börsengang eines chinesischen Automobilherstellers aller Zeiten und gleichzeitig um den weltweit größten Börsengang eines Automobilherstellers in diesem Jahr. Der erfolgreiche Börsengang in Hongkong bietet SERES eine neue internationale Plattform für die Kapitalbeschaffung und die Unterstützung des langfristigen Wachstums sowie eine solide Grundlage für die globale Strategie des Unternehmens. Noch wichtiger ist, dass damit ein neues Modell für chinesische Automobilhersteller geschaffen wird, die ins Ausland expandieren und dabei technologische Innovation mit finanzieller Stärke verbinden. Seit dem Start des Börsengangs von SERES in Hongkong am 27. Oktober ist die Begeisterung der Anleger sprunghaft gestiegen. Die öffentliche Emission in Hongkong war 133-fach überzeichnet und brachte über 170 Milliarden Hongkong-Dollar ein. Etwa 70 % der Erlöse werden in Forschung und Entwicklung fließen, und etwa 20 % werden die Erweiterung diversifizierter neuer Vertriebskanäle, den Vertrieb im Ausland und Ladesystemdienstleistungen unterstützen. Bemerkenswert ist, dass das Angebot 22 Cornerstone-Investoren anzog, darunter den Chongqing Industrial Mother Fund (Chongqing Industrial Investment Fund of Funds (FoF)). Der Linyuan Fund, der GF Fund, Schroders, China Post Wealth und Xingyu Hong Kong unterstreichen die breite Anerkennung der starken Wachstumsaussichten und der hochwertigen Entwicklung von SERES durch die globalen Kapitalmärkte. Diese starke Unterstützung durch Investoren dürfte zu einer Neubewertung des Unternehmens führen und einen neuen Maßstab für den Investitionswert von SERES setzen, wodurch die Finanzierungskapazität und Kapitaleffizienz weiter verbessert werden. Als führender Akteur im chinesischen Premium-NEV-Sektor baut SERES bereits seine globale Präsenz aus und ist mittlerweile in mehreren Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Afrika tätig. Allein in Europa hat SERES erfolgreich wichtige Märkte wie Norwegen, Deutschland, Großbritannien und die Schweiz erschlossen und damit die erste Phase seiner globalen Expansion eingeleitet. Unterstützt durch die duale "A+H"-Kapitalplattform wird SERES weiterhin technologische Innovationen vorantreiben, den Markenwert steigern und seine globale Präsenz ausbauen. Fokus auf hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge, Aufbau einer technischen Kompetenz Als technologieorientiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf NEVs hat sich SERES dem Markt für hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge verschrieben. Bis heute hat die AITO-Produktpalette mit den Modellen M9, M8, M7 und M5 eine starke Marktakzeptanz und Kundenbindung erreicht, wobei die Gesamtlieferungen 800.000 Einheiten überschritten haben. Getreu seiner Philosophie "Intelligence Redefining Luxury" engagiert sich SERES intensiv für technologische Innovationen, die sichere, softwaredefinierte Fahrzeuge hervorbringen. Dank seiner erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen einen starken Schutzwall an technischem Know-how mit Innovationen wie seiner MF-Technologieplattform, dem Super Range Extender und der Intelligent Safety-Technologie aufgebaut. Auch in Zukunft wird SERES weiterhin auf softwaredefinierte Fahrzeuge setzen, sein Wachstum durch Innovation vorantreiben, sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren und auf der globalen Bühne expandieren. Das Unternehmen ist bereit, seine Führungsposition im Premium-NEV-Segment weiter zu stärken und Chinas Automobilindustrie in eine neue Ära der hochwertigen Entwicklung zu führen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815389/SERES_Officially_Listed_on_HKEX__2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815388/AITO_M9__2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/seres-offiziell-an-der-hkex-notiert-nutzt-doppelte-ah-kapitalplattformen-zur-forderung-der-globalen-expansion-302608790.html



07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News