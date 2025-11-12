DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bei Infineon gilt das Interesse der Anleger im Rahmen des Quartalsausweises zuallererst dem Ausblick auf das seit sechs Wochen laufende neue Geschäftsjahr. Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten haben Analysten in den zurückliegenden Monaten ihre Erwartungen deutlich nach unten korrigiert. Alle, so heißt es bei JP Morgan, rechneten mit einem dezidiert konservativen Ausblick des deutschen Chipkonzerns. Die für Infineon wichtige Autoindustrie bekomme nach wie vor Gegenwind, und das Infineon-Management dürfte angesichts vorsichtiger Kunden über den Dezember hinaus wenig Sicherheit haben, wie sich deren Bestellverhalten entwickelt.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24/25 ggVj Zahl 4Q23/24 Gesamtumsatz 3.909 -0,3% 21 3.919 Segmentergebnis 733 -12% 21 832 Segmentergebnis-Marge 18,8 -- 21 21,2 Ergebnis nach Steuern 467 -- 21 -84 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,36 +24% 21 0,29 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,42 -14% 21 0,49 Umsatz Automotive 1.918 -11% 21 2.149 Ergebnis Automotive 384 -30% 21 551

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24 Umsatz Konzern 9.724 -2% 12 9.968 EBITDA bereinigt Konzern 1.276 +2% 12 1.251 Ergebnis nach Steuern/Dritten -393 -- 11 -4.183 Ergebnis je Aktie Core 0,34 +42% 12 0,24 Durchschnittl. Wechselkurs EUR/USD 1,16 +7% 6 1,08

JENOPTIK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24 Umsatz 266 -3% 10 274 EBITDA 50 -16% 10 59 EBITDA-Marge 18,7 -- -- 21,6 EBIT 32 -23% 6 41 Ergebnis nach Steuern 20 -27% 6 27 Ergebnis je Aktie 0,47 +2% 3 0,46

JUNGHEINRICH (07:40)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24 Auftragseingang 1.270 +0,3% 5 1.266 Umsatz 1.302 -- 5 1.301 EBIT -61 -- 5 106 EBIT-Marge -4,7 -- 5 8,1 Ergebnis vor Steuern -61 -- 4 100 Ergebnis nach Steuern -44 -- 4 71

Weitere Termine:

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (14:00 PK)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.272,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.658,77 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.752,75 +0,4% Nikkei-225 (Tokio) 51.041,64 +0,4% Hang-Seng (Hongk.) 26.874,95 +0,7% Shanghai-Comp. 4.004,88 +0,1% Dienstag: DAX 24.088,06 +0,5% DAX-Future 24.249,00 +0,8% XDAX 24.183,84 +0,4% MDAX 29.204,45 +0,2% TecDAX 3.515,36 +0,5% SDAX 15.946,82 -0,2% Euro-Stoxx-50 5.725,70 +1,1% Stoxx-50 4.846,26 +1,4% Dow-Jones 47.927,96 +1,2% S&P-500 6.846,61 +0,2% Nasdaq Composite 23.468,30 -0,3%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Mittwoch. Der Euro-Stoxx-50 wird seine Konsolidierung voraussichtlich mit neuen Rekordständen beenden. Der Index profitiere vom Nachholpotenzial der zurückgebliebenen französischen Aktien, aber auch von der anhaltenden Stärke der Börsen in Madrid und in Mailand, heißt es. Aber auch der DAX habe sich nach dem Rücksetzer der Vorwoche wieder gefangen. "Die Relative Stärke dreht, nun ist Europa wieder in", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass die Vorlagen derzeit nicht die großen Treiber sind. Dagegen schlage die Berichtssaison in Europa die Erwartungen deutlich: "Das stützt und sollte weiter stützen", sagt er und ergänzt: "Die europäischen Unternehmen sind einfach krisenerprobt."

Rückblick: Fester - Für Unterstützung sorgte weiter das sich abzeichnende Ende des längsten US-Regierungsstillstands der Geschichte. Der Euro-Stoxx-50 profitierte von Gewinnen im Telekomsektor, nachdem Vodafone gute Zahlen präsentiert hatte. Rückenwind bescherte daneben der feste französische Aktienmarkt. Händler sprachen von Nachholbedarf nach der politischen Krise vor einigen Wochen. Unter anderen gewannen Hermes 3,7, LVMH 2,4 Prozent und Kering 2 Prozent. "Offensichtlich setzen Marktteilnehmer auf ein gutes Weihnachtsgeschäft", so ein Marktteilnehmer. Bei den Autotiteln zogen Stellantis um 4,1 Prozent an und Renault um 3,3 Prozent. Vodafone gewannen 8,3 Prozent. Im Fahrwasser legten BT um knapp 2 und Telefonica um 2,2 Prozent zu. Deutschen Telekom gewannen 1,5 Prozent, der Stoxx-Branchenindex stieg um 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Hensoldt fielen um 8,4 Prozent, belastet von einer neuen detaillierten Prognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Sie fiel laut JP Morgan deutlich unter den Markterwartungen aus. Im Sog verloren Rheinmetall und Renk je 3,1 Prozent,. Munich Re schlossen nach Zahlenvorlage und bestätigtem Ausblick kaum verändert. Nach Anfangsgewinnen um 8 Prozent gingen Ionos 8 Prozent schwächer aus dem Tag. Das Unternehmen habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, hieß es. Dazu kamen kritische Stimmen zum zugleich angekündigte Verkauf der Adtech-Sparte - unter anderem im Hinblick auf den Verkaufspreis. Redcare Pharmacy legten um knapp 6 Prozent zu. Positiv kam an, dass die Online-Apotheke mit Amazon-Manager Hendrik Krampe wieder einen Finanzvorstand bekommt. Gut kamen auch die Geschäftszahlen zum dritten Quartal von Medios an. Die Aktie legte um 4,4 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Gesco wurden rund 3 Prozent niedriger gestellt. Die Industriegruppe hatte am Abend die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr gesenkt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach der Euphorie am Vortag über das bevorstehende Ende des Shutdowns kehrte wieder mehr Ruhe ein. Nachdem der Senat einem Übergangshaushalt zugestimmt hat, muss dies nun noch das Repräsentantenhaus tun. In der Folge könnten eine Flut an bislang nicht veröffentlichten Konjunkturdaten bzw. die wieder aufgenommenen Publikationen neuer Daten möglicherweise überraschende Einblicke in die konjunkturelle Entwicklung liefern, hieß es im Handel. Einige Anlege habe dies vorsichtig agieren lassen. Vor allem bei den am Montag kräftig gestiegenen Technologiewerten kam es zu Gewinnmitnahmen. Zum kräftigen Plus des eng gefassten Dow trugen Amgen mit einem nachrichtenlosen Anstieg von 4,6 Prozent stark bei, daneben Johnson & Johnsoen, McDonald's und Apple mit Gewinnen bis 2,9 Prozent. Nvidia verloren 2,9 Prozent, nachdem der japanische Technologiekonzern Softbank seine Beteiligung an dem Unternehmen im vergangenen Monat abgestoßen hatte, wie nun bekannt wurde. Coreweave brachen um 16,3 Prozent ein, nachdem das Cloud-Infrastrtukurunternehmen eine Verzögerung durch einen externen Rechenzentrumsentwickler gemeldet hatte, die sich negativ auf den Betrieb auswirken wird. Paramount Skydance glänzte mit einem positiven Ausblick, die Aktie verteuerte sich um fast 10 Prozent, BigBear.ai machten einen Satz um 6,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen übernimmt die generative KI-Plattform Ask Sage und präsentierte Drittquartalszahlen oberhalb der Markterwartungen.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt ruhte der Handel am Dienstag wegen des Veteranen-Feiertags.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 23:30 % YTD EUR/USD 1,1578 -0,1% 1,1585 1,1584 +11,6% EUR/JPY 179,05 +0,3% 178,51 178,53 +9,3% EUR/CHF 0,9271 -0,0% 0,9272 0,9272 -0,9% EUR/GBP 0,8815 +0,1% 0,8809 0,8808 +6,0% USD/JPY 154,64 +0,4% 154,07 154,12 -2,0% GBP/USD 1,3134 -0,1% 1,3151 1,3152 +5,3% USD/CNY 7,0862 -0,0% 7,0872 7,0872 -1,7% USD/CNH 7,1213 +0,0% 7,1213 7,1214 -2,9% AUS/USD 0,6533 +0,1% 0,6526 0,6527 +5,6% Bitcoin/USD 103.554,35 +0,6% 102.959,60 102.921,20 +11,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar tendierte etwas leichter. Marktteilnehmer erklärten den Rücksetzer mit schwachen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die der Entgeltabrechnungsdienstleister ADP seit dem vergangenen Monat ergänzend zu seinem monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Demnach gingen in der Privatwirtschaft in den vier Wochen bis zum 25. Oktober jede Woche im Schnitt schätzungsweise 11.250 Arbeitsplätze verloren.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.114,28 4.126,96 -0,3% -12,69 +56,8% Silber 51,26 51,22 +0,1% 0,03 +74,9% Platin 1.369,21 1.366,85 +0,2% 2,36 +56,8% Kupfer 5,06 5,07 -0,2% -0,01 +23,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis stieg mit der wieder stärker werdenden Spekulation auf weitere US-Zinssenkungen auf die höchsten Stände seit fast drei Wochen. Hintergrund waren Überlegungen, dass nach dem Shutdown wieder veröffentlichte Wirtschaftsdaten schwächer als vermutet ausfallen könnten.

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,80 61,04 -0,4% -0,24 -16,4% Brent/ICE 64,93 65,16 -0,4% -0,23 -14,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zogen an, auch gestützt vom nachgebenden Dollar. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 61,04 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass US-Präsident Trump eine Senkung der Zölle auf Importe aus Indien prüft, weil das Land offenbar russische Ölimporte deutlich reduziert. Werder russisches Erdöl auf dem Markt ersetzt, steige die Nachfrage nach Rohöl aus anderen Quellen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

BRENNTAG

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q25 ggVj 3Q25 ggVj 3Q24 Umsatz 3.718 -9% 3.820 -6% 4.068 Rohertrag 947 -7% 957 -6% 1.019 Operatives EBITDA 330 -11% 325 -12% 371 Operatives EBITA 243 -14% 239 -15% 281 Ergebnis nach Steuern/Dritten 113 -4% 102 -14% 118 Ergebnis je Aktie 0,78 -5% 0,71 -13% 0,82

Brenntag hat die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr am unteren Ende eingegrenzt. Der seit September amtierende neue Konzernchef Jens Birgersson stellt die Unternehmensstrategie auf den Prüfstand, erteilt Spekulationen über eine möglichen Aufspaltung aber eine Absage, Brenntag werde beide Geschäftsbereiche weiterhin unter dem Dach des Konzerns führen; eine vollständige Trennung werde nicht weiterverfolgt. Dazu kündigte Brenntag Initiativen an, um den Umsatz zu steigern, die Organisation zu vereinfachen und die Umsetzung zu verbessern. Die neue Strategie werde auch einen weltweiten Personalabbau umfassen. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA "in Richtung des unteren Endes der Bandbreite" von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte.

EON

Nachfolgend die Neunmonatszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 9 Monate 9M25 ggVj 9M24 EBITDA bereinigt 7.382 +10% 6.687 EBIT bereinigt 4.747 +9% 4.366 Konzernüberschuss bereinigt 2.298 +4% 2.205 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,88 +5% 0,84

Für 2025 plant der Verteilnetzbetreiber weiter mit einem bereinigten Konzerngewinn zwischen 2,85 und 3,05 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro. 43 Milliarden Euro will Eon von 2024 bis 2028 in den Ausbau der Netzinfrastruktur investieren, 26 Milliarden Euro allein in Deutschland.

RWE

Nachfolgend die Neunmonatszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 9 Monate 9M25 ggVj 9M25 ggVj 9M24 EBITDA bereinigt 3.476 -13% 3.138 -21% 3.976 EBIT bereinigt 1.944 -23% 1.576 -37% 2.510 Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 1.286 -22% 979 -40% 1.640 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,76 -20% -- -- 2,21

"Mit den Ergebnissen der ersten neun Monate sind wir zufrieden", sagte RWE-Finanzvorstand Michael Müller. "Wir bestätigen unsere Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr und unsere Ergebnisziele bis 2030..." Im Gesamtjahr plant der Energieversorger nach wie vor mit einem Rückgang des bereinigten EBITDA auf 4,55 bis 5,15 von 5,68 Milliarden im Jahr 2024. Auch der bereinigte Nettogewinn wird weiter deutlich unter dem Vorjahreswert von 2,3 Milliarden Euro erwartet, nämlich zwischen 1,3 und 1,8 Milliarden. Die Dividende soll wie versprochen auf 1,20 Euro je Aktie steigen. Für 2024 waren 1,10 Euro ausgeschüttet worden.

LEG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Neunmonatszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis und AFFO je Aktie in Euro):

BERICHTET 9 Monate 9M25 ggVj 9M24 Nettokaltmiete 688 +7% 644 EBITDA bereinigt 545 +11% 492 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.128 -- 8,3 Ergebnis je Aktie 15,07 -- 0,11 AFFO 181,3 +19% 152,0 AFFO je Aktie 2,42 +18% 2,05

Laut LEG Immobilien soll der bereinigte operative Gewinn, aus dem sich die Dividende speist, moderat weiter wachsen, ebenso wie die Mieteinnahmen. Auch bekräftigte das Unternehmen seine Dividendenpolitik, der zufolge 100 Prozent des bereinigten Gewinns (AFFO) ausgeschüttet werden soll. Darüber hinaus beinhaltet die Ausschüttung einen Teil der Verkaufserlöses von Immobilien. Im Gesamtjahr will LEG Immobilien unter anderem weiterhin beim bereinigten Gewinn in der Spanne von 215 bis 225 Millionen Euro landen, bei der EBITDA-Marge bei 77 Prozent. Im kommenden Jahr soll der AFFO die Spanne 220 bis 240 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum soll flächenbereinigt um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen.

ALPHABET / MICROSOFT

wollen mehr als 16 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur in Europa investieren. Microsoft will mehr als 10 Milliarden Dollar in ein Rechenzentrum in Portugal investieren, Google von 5,5 Milliarden Euro von 2026 bis 2029 in Infrastruktur und Büros in Deutschland.

AMD

blickt zunehmend optimistisch auf die langfristigen Marktchancen für Halbleiter. Die CEO gab am Dienstag einen neuen Ausblick für das Umsatzwachstum, der über den Erwartungen der Wall Street liegt. AMD rechnet in den nächsten drei bis fünf Jahren mit einem Umsatzwachstum von mehr als 35 Prozent pro Jahr, ausgehend von einer Umsatzbasis von 34 Milliarden Dollar für das Jahr 2025. Der aktuelle Konsens für 2025 liegt bei 33,8 Milliarden mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 30 Prozent für 2026, 34 Prozent für 2027 und 23 Prozent für 2028.

