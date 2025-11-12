DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: INVESTORENVEREINBARUNG MIT MERIDIANA CAPITAL MARKETS SE, HAMBURG - ABBAU DER VERBINDLICHKEITEN UND STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG DER GESELLSCHAFT

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

The New Meat Company AG: INVESTORENVEREINBARUNG MIT MERIDIANA CAPITAL MARKETS SE, HAMBURG

ABBAU DER VERBINDLICHKEITEN UND STRATEGISCHE NEUAUSRICHTUNG DER GESELLSCHAFT

Berlin (pta000/12.11.2025/12:10 UTC+1)

The New Meat Company AG

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR

The New Meat Company AG schließt Investorenvereinbarung mit MERIDIANA Capital Markets SE, Hamburg

Berlin, den 12.11.2025

Die The New Meat Company AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie eine Investorenvereinbarung mit der MERIDIANA Capital Markets SE, Hamburg, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung stellt sicher, dass sämtliche derzeit bestehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten vollständig abgelöst werden können. Darüber hinaus ermöglicht sie der Gesellschaft, ihr bestehendes Geschäftsmodell zu überarbeiten und strategisch neu auszurichten, um ihre zukünftige Positionierung im Markt zu stärken.

Im Zuge der Vereinbarung hat sich die MERIDIANA Capital Markets SE mit rund 16 % der ausstehenden Aktien am Grundkapital der The New Meat Company AG beteiligt. Mit der Transaktion wird die finanzielle Stabilität der Gesellschaft erheblich verbessert und die Grundlage geschaffen, eine strategische Neuausrichtung durchzuführen.

The New Meat Company AG Der Vorstand

Ansprechpartner: Herr Jargal Hazem

Kontakt: The New Meat Company AG Kantstraße 127, 10625 Berlin E-Mail: investor.relations@thenewmeatco.com Web: www.thenewmeatco.com ISIN: DE000A3H2176 WKN: A3H217 Börsenplätze: Freiverkehr (Düsseldorf, Berlin, Hamburg)

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: The New Meat Company AG Kantstraße 127 10625 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Jargal Hazem Tel.: +49 30 68 05 22 28 E-Mail: jargal.hazem@thenewmeatco.com Website: www.thenewmeatco.com/investor-relations ISIN(s): DE000A3H2176 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762945800559 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 06:10 ET (11:10 GMT)