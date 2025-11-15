© Foto: tractorsupply.com

Vom Traktorhändler zum Milliardenkonzern: Tractor Supply ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Wall Street - mit 3.800 Prozent Kursplus in 31 Jahren und 15 Jahren steigender Dividenden in Folge. Die Hintergründe.Manche Aktien schreiben Geschichte - und die Tractor Supply Company (TSC) gehört zweifellos dazu. Was 1938 als kleiner Händler für Traktor-Ersatzteile begann, ist heute ein Milliardenkonzern und einer der größten Einzelhändler für ländliche Haushalte in den USA. Das in Brentwood, Tennessee, ansässige Unternehmen verkauft längst nicht mehr nur Ersatzteile für Landmaschinen, sondern alles, was das Landleben braucht: Werkzeuge, Tierfutter, Zaunmaterial, Gartenbedarf und …