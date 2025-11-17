© Foto: Unsplash

Der Milliardär Stanley Druckenmiller hat gerade seine Beteiligung an Microsoft abgestoßen und gleichzeitig Millionen Dollar in eine Wette auf E-Commerce, KI und Robotik gesteckt.Eine neue 13F-Meldung zeigt, dass Druckenmillers Duquesne Family Office im dritten Quartal eine neue Position in Amazon eröffnet hat und 437.070 Aktien im Wert von 95.967.000 US-Dollar per 30. September erworben hat. Die Aktien von Amazon kaufte er zu einem Schlusskurs von 226,34 US-Dollar. Gemessen an dem letzten Schlusskurs liegt er mit seiner Position rund 3 Prozent im Plus. Der Fonds hat seine gesamte Beteiligung an Microsoft vollständig aufgelöst und alle zuvor gehaltenen 200.930 Aktien verkauft, die zum 30. …