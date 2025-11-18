© Foto: Dall-E

Asiens Börsen geraten nach einem weltweiten Tech-Sell-off und steigenden Japan-Renditen stark unter Druck, während die Märkte auf Nvidias Zahlen blicken.Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag deutlich nachgegeben, nachdem ein erneuter Ausverkauf von Technologiewerten an der Wall Street die Stimmung belastete. Besonders stark traf es Japan und Südkorea. Zudem verschärften steigende japanische Staatsanleiherenditen, politische Unsicherheiten in Tokio und geopolitische Spannungen mit China die Risikoaversion der Anleger. Der japanische Leitindex Nikkei fiel im frühen Handel um rund 3 Prozent und rutschte auf 49.428 Punkte ab - den niedrigsten Stand seit dem 24. Oktober. Der breitere …