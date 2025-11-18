Der israelische Rüstungskonzern Elbit Systems verzeichnet weiter gute Geschäfte. Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal überzeugen und könnten für ein neues Allzeithoch der Aktie sorgen. Elbit Systems trotz der Korrektur in der Verteidigungsbranche Viele europäische Verteidigungswerte, darunter auch Hensoldt, Renk und Rheinmetall, handeln schon seit Wochen in einer hartnäckigen Korrektur. Anlegerinnen und Anleger stellen zunehmend die ambitionierten ...

