EQS-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Prognose

NFON AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und bestätigt Mittelfristprognose



19.11.2025 / 18:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NFON AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und bestätigt Mittelfristprognose



München, 19. November 2025 - Der Vorstand der NFON AG (Börse Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE000A0N4N52), eines führenden europäischen Anbieters für integrierte Businesskommunikation, hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf Basis der vorläufigen Ergebnisse der ersten neun Monate anzupassen. Gleichwohl bestätigt der Vorstand die mittelfristigen Ziele.



In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit anhaltend verhaltener Investitionsdynamik, insbesondere im Kerngeschäft Cloud-Telefonie, blieb das Umsatzwachstum im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig setzte sich das positive Momentum im Projektgeschäft - getrieben durch KI-basierte Lösungen - fort, konnte jedoch die insgesamt gedämpfte Umsatzdynamik nicht kompensieren. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand nun für das Gesamtjahr 2025 von einem Konzernumsatzwachstum zwischen 1,0 % und 2,5 % aus (zuvor: 3 % bis 5 %). Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird auf einen Korridor von 11,5 bis 12,5 Mio. EUR angepasst (zuvor: 12,5 bis 14,0 Mio. EUR).



Die vollständige Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2025 wird am 20. November 2025 veröffentlicht und auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung stehen.



Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Kennzahl Bisherige Prognose Neue

Prognose Konzernumsatzwachstum 3 % - 5 % 1,0 % - 2,5 % Bereinigtes EBITDA (Mio. EUR) 12,5 - 14,0 11,5 - 12,5



Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com





Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen - für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.



http://www.nfon.com/





Disclaimer

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.



Ende der Insiderinformation



19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News