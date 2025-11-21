Datum der Anmeldung:
18.11.2025
Aktenzeichen:
B4-88/25
Unternehmen:
Unternehmensgruppe Theo Müller: Erwerb des Geschäftsbereichs Joghurt mit den Marken ?Elinas? und ?LÜNEbest? nebst zugehöriger Produktionsstätte in Lüneburg von der Hochwald Foods GmbH
Produktmärkte:
Joghurt
18.11.2025
Aktenzeichen:
B4-88/25
Unternehmen:
Unternehmensgruppe Theo Müller: Erwerb des Geschäftsbereichs Joghurt mit den Marken ?Elinas? und ?LÜNEbest? nebst zugehöriger Produktionsstätte in Lüneburg von der Hochwald Foods GmbH
Produktmärkte:
Joghurt
© 2025 Bundeskartellamt