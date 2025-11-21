EQS-News: 1&1 AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

1&1 erwirbt die 1&1 Versatel GmbH Montabaur, 21. November 2025 - Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503), ein führender Anbieter innovativer Telekommunikationslösungen, hat heute per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb der 1&1 Versatel GmbH, Düsseldorf, ("Versatel") von ihrer Mehrheitsaktionärin, der United Internet AG, unterzeichnet hat. Die Transaktion erfolgt durch den Kauf sämtlicher Aktien der United Internet Management Holding SE, Montabaur, der Alleingesellschafterin von Versatel. Der 1&1 Aufsichtsrat hat dem Abschluss des Aktienkaufvertrags heute zugestimmt. Der Kaufpreis für den Anteilserwerb beträgt ca. 1,3 Milliarden Euro. Dafür übernimmt 1&1 die Versatel mit sämtlichen Vermögenswerten, insbesondere Netzinfrastruktur und Schulden, inkl. ca. 950 Mio. Euro Darlehensverbindlichkeiten gegenüber United Internet. Dieses bei der Versatel verbleibende Darlehen wird im Zuge des Erwerbs durch eine Garantie der 1&1 abgesichert. Die Begleichung des Kaufpreises erfolgt durch Aufrechnung mit bestehenden Cash-Management-Forderungen von 1&1 gegen United Internet sowie durch ein seitens United Internet gewährtes, flexibel rückzahlbares Darlehen. Damit führt die Transaktion bei 1&1 gegenwärtig nicht zu einem Liquiditätsabfluss. In Abhängigkeit von zukünftigen Geschäftsergebnissen von Versatel in den Geschäftsjahren 2027, 2028 und 2029 kann sich der Kaufpreis um bis zu 300 Mio. Euro erhöhen oder reduzieren. Ein etwaiger Anpassungsbetrag würde im Jahr 2030 fällig werden. Die Konditionen des Aktienkaufvertrags halten nach Einschätzung des 1&1 Vorstands einem Drittvergleich stand und sind als angemessen zu bewerten. Diese Einschätzung wurde durch einen unabhängigen externen Experten bestätigt. Versatel ist ein auf Glasfaseranschlüsse für Unternehmen, Behörden und Institutionen spezialisierter Anbieter. Das Unternehmen betreibt ein ca. 67.000 Kilometer langes Glasfasernetz, welches über 350 Städte erreicht. Daneben bietet Versatel umfangreiche Vorleistungen für andere Telekommunikationsunternehmen an. So stellt Versatel in Kooperation mit Stadtnetzbetreibern und der Deutschen Telekom sämtliche von 1&1 vermarkteten Breitbandanschlüsse bereit und betreibt die 1&1 IPTV- sowie VoIP-Plattformen. Außerdem erbringt Versatel als wichtigster Infrastrukturpartner wesentliche Vorleistungen beim Betrieb und Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes. Dazu zählen neben dem Glasfaser-Anschluss der 1&1 Mobilfunkmasten insbesondere die Bereitstellung der 1&1 Rechenzentren - vier Core-Rechenzentren, 24 Edge-Rechenzentren sowie derzeit bereits über 300 Far-Edge-Rechenzentren. Mit dem Kauf von Versatel verfügt 1&1 zukünftig über die im Festnetz- und Mobilfunkgeschäft benötigte Infrastruktur sowie ein leistungsfähiges B2B-Geschäftssegment. Montabaur, 21. November 2025 1&1 AG Der Vorstand Über die 1&1 AG Die 1&1 AG mit Sitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit Fokus auf den deutschen Markt stärkt 1&1 gezielt die digitale Souveränität des Landes. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie - unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Als viertes Netz steht das 1&1 O-RAN für mehr Wettbewerb und Innovation in der deutschen Mobilfunklandschaft. Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio bietet 1&1 Breitbandanschlüsse, die auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf Netzen regionaler City Carrier und Deutscher Telekom basieren. Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen.



