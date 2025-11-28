Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



28.11.2025 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2JE2 Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (November 2025) Letzte Ratingänderung: Analyst: Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +78,6 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +63,3 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die Performance seit 5 Jahren liegt bei 17,17%.



Insider Aktie im Fokus: Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80)

Führende Immobilienplattform mit datengetriebener Wachstums- und Skalierungsstrategie



Die Scout24 SE ist ein führender digitaler Plattformanbieter mit Sitz in München, der mit ImmoScout24 die zentrale Online-Infrastruktur des deutschen Immobilienmarkts betreibt. Das Unternehmen verbindet seit über 25 Jahren Suchende, Eigentümer, Makler und gewerbliche Dienstleister und erweitert sein Angebot kontinuierlich um datengetriebene Services und KI-gestützte Funktionen. Das Produktportfolio umfasst Makler-Mitgliedschaften, Pay-per-Ad-Modelle, Lead-Engines für Verkauf und Finanzierung, CRM-Software sowie umfangreiche Bewertungs- und Marktdatenlösungen über Sprengnetter. Für private Nutzer bietet Scout24 zusätzliche Plus-Mitgliedschaften und digitale Verwaltungstools.



Strategisch verfolgt Scout24 einen klaren Fokus auf Interkonnektivität: Immobilien- und Transaktionsdaten werden in einem digitalen Ökosystem zusammengeführt, das alle Marktteilnehmenden effizient vernetzt. Der Property Hub bildet dabei die zentrale Plattform für Eigentümer und schafft Zugang zu integrierten Lösungen rund um Vermietung, Verkauf, Bewertung und Verwaltung. Gezielte Akquisitionen, zuletzt neubau kompass AG und bulwiengesa AG, stärken das datenbasierte Produktangebot zusätzlich.



Die Wachstumsstrategie basiert auf drei Säulen: kontinuierlicher Ausbau des Produktportfolios, organisches Wachstum in den Kernsegmenten Professional und Private sowie gezielte M&A-Aktivitäten, um datengetriebene Services und Reichweite weiter zu erhöhen.



Im Geschäftsjahr 2024 steigerte sich der Umsatz der Scout24 SE um 11,2 % von 509,1 Mio. € auf 566,3 Mio. €. Diese Steigerung wurde insbesondere durch die gestiegene Nachfrage nach den ImmoScout24- Kernprodukten sowie der Weiterentwicklung des Produktportfolios getrieben. Im Segment Professional sind die Umsätze um 10,7% auf 409,9 Mio. € (VJ: 370,4 Mio. €) gewachsen, was am kontinuierlichen Bedarf an Sichtbarkeit und Marketing bei Maklern lag. Auch im Segment Private wuchsen die Umsätze um 12,7% durch die vermehrte Nutzung von Plus-Angeboten durch die privaten Kunden.



Das operative EBITDA wuchs leicht überproportional um 14,5% auf 348,1 Mio. € (VJ: 303,9 Mio. €). Damit konnte auch die entsprechende EBITDA-Marge um 1,8 Prozentpunkte auf 61,5% gesteigert werden.



Auch im aktuellen Geschäftsjahr 2025 kann die Scout24 SE an ihre Erfolge anknüpfen. Der Umsatz steigerte nach 9 Monaten um 15,3% auf 483,8 Mio. € (VJ: 419,6 Mio. €). Das operative EBITDA konnte von 257,1 Mio. € auf 299,6 Mio. € gesteigert werden und die entsprechende Marge wurde um 0,6 Prozentpunkte ebenfalls verbessert. Die Jahresprognose wurde beim Umsatz auf den mittleren bis oberen Bereich und die Prognose für die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf das obere Ende präzisiert.



Um die Veröffentlichung der Q3-Zahlen herum gab es insgesamt vier Insidersignale bei der Scout24 SE. Auf einem Kursniveau zwischen 102 € und 92 € wurden Insiderkäufe für ca. 500.000 € getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 87,00 €. Damit bleiben die Aktien der Scout24 SE in unserem GBC Insider Focus Index.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20251128_Insiderupdate_November



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 28.11.2025 (10:47 Uhr)

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 28.10.2025 (13:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News