Mainz (ots) -
Woche 52/25
Mo., 22.12.
14.15 Die Küchenschlacht
Bitte Änderung beachten:
Weihnachts-Buffet mit Mario Kotaska
Bitte streichen: Nelson Müller
Woche 2/26
Sa., 3.1.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 6.35 Uhr beachten:
6.35 Meine Freundin Conni
6.50 Bibi Blocksberg (VPS 7.00)
7.15 Super Happy Magic Forest (VPS 7.25)
7.25 Super Happy Magic Forest (VPS 7.35)
7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 7.50)
7.50 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.00)
8.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.10)
8.10 Die drei Musketiere (VPS 8.20)
8.25 Die drei Musketiere (VPS 8.35)
8.35 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.45)
8.45 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.55)
9.00 Bibi und Tina (VPS 9.10)
9.25 Bibi und Tina (VPS 9.35)
9.50 PUR+ (VPS 10.00)
(Weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen.
"Meine Freundin Conni: Conni turnt" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6170108
Woche 52/25
Mo., 22.12.
14.15 Die Küchenschlacht
Bitte Änderung beachten:
Weihnachts-Buffet mit Mario Kotaska
Bitte streichen: Nelson Müller
Woche 2/26
Sa., 3.1.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 6.35 Uhr beachten:
6.35 Meine Freundin Conni
6.50 Bibi Blocksberg (VPS 7.00)
7.15 Super Happy Magic Forest (VPS 7.25)
7.25 Super Happy Magic Forest (VPS 7.35)
7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 7.50)
7.50 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.00)
8.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.10)
8.10 Die drei Musketiere (VPS 8.20)
8.25 Die drei Musketiere (VPS 8.35)
8.35 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.45)
8.45 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.55)
9.00 Bibi und Tina (VPS 9.10)
9.25 Bibi und Tina (VPS 9.35)
9.50 PUR+ (VPS 10.00)
(Weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen.
"Meine Freundin Conni: Conni turnt" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6170108
© 2025 news aktuell