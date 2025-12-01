MILANO, ITALY / ACCESS Newswire / December 1, 2025 / NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD., ein japanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Nagano, Japan, unter der Leitung von Präsident Hozumi Yoda, hat seine Geschäftspräsenz auf dem europäischen Markt, insbesondere in Deutschland, das als Drehscheibe für grüne Technologien und Formenbau gilt, proaktiv ausgebaut.

NISSEI hat ein internationales Kooperationsforschungsprojekt mit der RWTH Aachen IKV zu umweltfreundlichen Spritzgießtechnologien ins Leben gerufen. Negri Bossi S.P.A., ein europäisches Konzernunternehmen mit Sitz in Mailand, Italien, hat Thomas Strecker, einen Experten mit umfassender Markterfahrung, an seinem deutschen Standort willkommen geheißen. Diese Maßnahmen ermöglichen es dem deutschen Standort des Konzerns, als starker Absatzmarkt zu fungieren und seine Präsenz in Europa sowohl aus Sicht der Forschung und Entwicklung als auch aus Sicht des Marktes auszubauen.

Deutschland ist ein Zentrum für die Entwicklung von Kunststoffformtechnologien und nimmt eine Vorreiterrolle bei Umweltvorschriften und der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft ein. Es ist einer der weltweit führenden Märkte für Spritzgießtechnologien und beherbergt ein Netzwerk von Unternehmen, die hochentwickelte Spritzgieß- und Automatisierungstechnologien einsetzen. NISSEI betrachtet Deutschland als "Geburtsort für zukünftige Spritzgießtechnologien". Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung nachhaltiger Technologien und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt investiert die Gruppe proaktiv in Forschung, Talentförderung und organisatorische Verbesserungen.

1. Internationale Forschungskooperation mit dem IKV: Offizieller Start der Forschung und Entwicklung für eine Kreislaufwirtschaft

NISSEI PLASTIC hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) der RWTH Aachen ein Forschungsprojekt gestartet, das sich mit dem Umweltkreislauf von Kunststoffen befasst und im November 2025 begann. Vor Beginn der Forschungsarbeiten wurde im Oktober auf der K2025 eine wichtige technische Demonstration vorgestellt, die das Interesse vieler europäischer Interessengruppen weckte.

Ziel dieser gemeinsamen Forschung ist es, effektive Technologien zu etablieren, die sowohl die Dekarbonisierung als auch das Recycling von Ressourcen fördern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung hochpräziser Spritzgießtechniken für recycelte Kunststoffe, der Optimierung des Sandwich-Spritzgießverfahrens, der Erweiterung der Anwendungsbereiche durch die Analyse der physikalischen Eigenschaften von recycelten Materialien und dem Einsatz von KI, um eine Null-Fehler-Produktion zu erzielen und Prozesse zu optimieren. Die im Oktober 2025 im IKV-Forschungslabor installierte "NOVA5e180T" ist eine vollelektrische Spritzgießmaschine, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde. Mit dieser Maschine werden bereits Bewertungen und Verifizierungen durchgeführt.

Diese Studie ist ein wesentlicher Bestandteil der von NISSEI skizzierten Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, durch die Zusammenarbeit mit europäischen Forschungsinstituten, Formenbauern und Herstellern von Steuerungsgeräten technologische Innovationen für die Schaffung einer Kreislaufgesellschaft mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt voranzutreiben.

"Exponat auf der K'25"

"Vorstellung Sandwichspritzguss mit recyceltem Material für die Kernschicht, Automatisierung mit Industrieroboter, KI-basierte Qualitätsprüfung und berührungsloser Transfer."

"RWTH Aachen University IKV (Institut für Kunststoffverarbeitung)"

2. Stärkung der Niederlassung von Negri Bossi in Deutschland: Verbesserung der Marktanpassungsfähigkeit durch die Übernahme eines Experten

Um ihre Marktpräsenz in Europa zu stärken, hat die Konzerngesellschaft Negri Bossi im September 2025 Herrn Thomas Strecker willkommen geheißen. Er verfügt über einen Hintergrund im Formenbau und bringt umfangreiche Erfahrung, fundierte Branchenkenntnisse und ein hohes Maß an technischem Verständnis in Bezug auf Spritzgießmaschinen und Automatisierungslösungen mit. Seine Beiträge werden zu einer deutlichen Verbesserung des Kundensupports und der Marktentwicklung in Deutschland beitragen.

Durch seine umfangreichen Kontakte und seine technische Kompetenz werden die Vertriebsaktivitäten in Deutschland, die Reaktion auf technisch anspruchsvolle Projekte und der Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Kundenunternehmen vorangetrieben und damit die Geschäftsgrundlage von Negri Bossi gestärkt. Darüber hinaus wird die Entwicklung eines Systems, das umfassende Lösungen für Formen, Spritzgießmaschinen und Automatisierung bietet, die Fähigkeit verbessern, die anspruchsvollen Qualitätsstandards und kundenspezifischen Anforderungen in Europa zu erfüllen und somit eine robuste Reaktion auf vielfältige Kundenanforderungen zu gewährleisten.

NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL beabsichtigt, die aus der gemeinsamen Forschung mit dem IKV gewonnenen Erkenntnisse in seinen künftigen Produktinnovationen zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Kundensupport auf dem europäischen Markt durch eine Stärkung der Organisationsstruktur von Negri Bossi ausbauen und damit sein Engagement für nachhaltige Spritzgusstechnologie weltweit von Deutschland aus fördern.

Durch die Förderung von Forschung und Entwicklung sowie die Marktpräsenz wird die Gruppe ihre Wachstumsgrundlage in Europa weiter festigen und ihren Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft weiter ausbauen.

FÜR PRESSEANFRAGEN:

Agentur: AH&M, Inc.

Kontakt: Joe Bennett

E-Mail: jbennett@ahminc.com

Tel.: +1 413 448 2260, Durchwahl 470

SOURCE: Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82018Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82018&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.