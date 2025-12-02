Mainz (ots) -
Freitag, 26.12.
Bitte Programmänderung beachten:
9.00 Wir finden Dein Geld
Kassensturz mit Pia Osterhaus
Deutschland 2025
"Welt ohne Fleisch? - Die Ernährung der Zukunft" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)
