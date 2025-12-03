PTA-PVR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG -2

DJ PTA-PVR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Erste Group Bank AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/03.12.2025/10:30 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 1.12.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 4,95 0,07 5,02 410.514.384 Schwellenberührung Situation in der 4,91 0,08 4,99 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000652011 0 20.317.028 0,00 4,95 Summe: 20.317.028 4,95

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Hinterlegungsschein N/A N/A 249783 0,06 Summe: 249.783 0,06

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Laufzeit Abwicklung absolut in % Differenzkontrakt N/A N/A Barausgleich 28003 0,01 Summe: 28.003 0,01

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) 1 BlackRock, Inc. n/a n/a n/a 2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1 n/a n/a n/a 3 BlackRock Finance, Inc. 2 n/a n/a n/a 4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3 n/a n/a n/a 5 BlackRock Financial 4 n/a n/a n/a Management, Inc. 6 BlackRock International 5 n/a n/a n/a Holdings, Inc. 7 BR Jersey International 6 n/a n/a n/a Holdings L.P. 8 BlackRock Australia Holdco 7 n/a n/a n/a Pty. Ltd. BlackRock Investment 9 Management (Australia) 8 n/a n/a n/a Limited 10 Trident Merger LLC 3 n/a n/a n/a 11 BlackRock Investment 10 n/a n/a n/a Management, LLC 12 BlackRock (Singapore) Holdco 7 n/a n/a n/a Pte. Ltd. 13 BlackRock HK Holdco Limited 12 n/a n/a n/a 14 BlackRock Asset Management 13 n/a n/a n/a North Asia Limited 15 BlackRock Lux Finco S.?.r.l. 13 n/a n/a n/a 16 BlackRock Japan Holdings GK 15 n/a n/a n/a 17 BlackRock Japan Co., Ltd. 16 n/a n/a n/a 18 BlackRock Holdco 3, LLC 7 n/a n/a n/a 19 BlackRock Cayman 1 LP 18 n/a n/a n/a 20 BlackRock Cayman West Bay 19 n/a n/a n/a Finco Limited 21 BlackRock Cayman West Bay IV 20 n/a n/a n/a Limited 22 BlackRock Group Limited 21 n/a n/a n/a 23 BlackRock Finance Europe 22 n/a n/a n/a Limited 24 BlackRock Investment 23 n/a n/a n/a Management (UK) Limited 25 BlackRock (Netherlands) B.V. 23 n/a n/a n/a 26 BlackRock Asset Management 25 n/a n/a n/a Deutschland AG 27 BlackRock Advisors (UK) 23 n/a n/a n/a Limited 28 BlackRock Capital Holdings, 5 n/a n/a n/a Inc. 29 BlackRock Advisors, LLC 28 n/a n/a n/a 30 BlackRock Canada Holdings ULC 6 n/a n/a n/a 31 BlackRock Asset Management 30 n/a n/a n/a Canada Limited 32 BlackRock Holdco 4, LLC 5 n/a n/a n/a 33 BlackRock Holdco 6, LLC 32 n/a n/a n/a 34 BlackRock Delaware Holdings 33 n/a n/a n/a Inc. 35 BlackRock Fund Advisors 34 n/a n/a n/a 36 BlackRock Institutional Trust 34 n/a n/a n/a Company, National Association 37 Amethyst Intermediate LLC 11 n/a n/a n/a 38 Aperio Holdings LLC 37 n/a n/a n/a 39 Aperio Group, LLC 38 n/a n/a n/a 40 Web Holdings, LLC 10 n/a n/a n/a 41 SpiderRock Advisors, LLC 40 n/a n/a n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Meldeverpflichtung, da die gesamten von BlackRock, Inc. gehaltenen Stimmrechte über 5% gestiegen sind

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764754200204 ]

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 04:30 ET (09:30 GMT)

DJ PTA-PVR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG -2-

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 04:30 ET (09:30 GMT)