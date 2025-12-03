Börse Live: Etherium vs. Bitcoin - Was muss ins Depot?

Anzeige / Werbung

ryptowährungen im Fokus: Bitcoin-Korrektur und Ethereum als Depot-Chance

Die Spannung an den Märkten bleibt hoch, vor allem im Bereich Kryptowährungen. Neben klassischen Anlageklassen rücken Bitcoin und Ethereum wieder verstärkt in den Fokus. In der heutigen Marktbesprechung bei börse.live haben unsere Experten, Christian, Andreas und Daniel, eindringlich über diese beliebten digitalen Assets diskutiert. Stehen wir vor einer neuen Aufwärtsbewegung? Und welche Handelsstrategien bieten sich derzeit an? In diesem Artikel erfährst Du alles Wichtige zu Kryptowährungen und anderen Anlageideen aus dem Livestream!

?? Mehr Marktanalysen auf YouTube

Diese Analyse basiert auf der Live-Sendung von börse.live. Willst Du täglich topaktuelle Einschätzungen zu DAX, Einzelaktien und den wichtigsten Märkten? Dann abonniere jetzt den YouTube-Kanal von börse.live!

Unsere Experten: Andreas Wolf, David Wotzka, Daniel Fehring und Christian Lill analysieren für Dich die Märkte - kompetent, verständlich und immer am Puls der Zeit.

?? Jetzt Kanal abonnieren

Bitcoin unter der Lupe

In den letzten Monaten hat Bitcoin eine deutliche Korrektur durchlaufen. Mit einem Rücksetzer von rund 30% scheinen nun langfristige Chancen eröffnet zu sein. Andreas betonte im Stream, dass die fundamentalen Rahmenbedingungen - vor allem die anhaltend lockere Geldpolitik und der potenzielle neue, kryptofreundliche Fed-Vorsitzende Kevin Hassett - weiteres Aufwärtspotenzial bieten könnten.

Christian sieht ebenfalls eine Trendwende am Horizont. Trotz dieser optimistischen Einschätzung bleibt der Markt volatil. Damit bieten sich jedoch auch Chancen für risikobewusste Anleger, so Daniel im Gespräch.

Ethereum als Depot-Chance

Während Bitcoin weiterhin als das Zugpferd der Kryptowährungen gilt, könnte Ethereum für Anleger mit kleinerem Budget eine interessante Alternative darstellen. Daniel erklärt: "Ethereum ist nicht nur günstiger zu erwerben, sondern bietet mit seiner technologischen Basis auch einen praktischen Nutzen - vom Einsatz als Zahlungsmittel bis hin zu Smart Contracts."

Die jüngsten Kursverluste könnten eine attraktive Einstiegschance bieten. Christian analysiert: "Wenn Bitcoin steigt, profitiert Ethereum meist überproportional. Das sehen wir auch in der jüngsten Kursentwicklung, wo Ethereum in den letzten sechs Monaten besser performt hat als Bitcoin."

Die richtige Handelsstrategie

Unsere Experten haben sich bereits für ein passendes Produkt entschieden, um von der erhofften Aufwärtsbewegung bei Ethereum zu profitieren: Das Open-End-Zertifikat mit einem moderaten Hebel von 2,01. Diese konservative Hebelwahl wurde bewusst getroffen, um die hohen Schwankungen bei Kryptowährungen abzufedern - ohne auf Renditepotenziale zu verzichten. Laut Christian: "Es geht hier nicht um schnelle Gewinne, sondern um eine langfristige Strategie."

Daniel ergänzt: "Eine Handelsstrategie mit Ether passt gut als Beimischung ins Depot. Wichtig ist, dass Anleger den richtigen Einstieg finden. Ein kleiner Rücksetzer könnte noch abgewartet werden." Eine klare Empfehlung also: Geduld haben, aber Chancen rechtzeitig nutzen.

Marktausblick: Kryptowährungen und ihre Zukunft

Wie geht es weiter mit digitalen Assets? Andreas bleibt optimistisch: "Geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sprechen derzeit für eine Stabilisierung und Aufwärtsbewegung. Insbesondere, da in den USA möglicherweise Zinssenkungen bevorstehen, was Flüssigkeit in die Märkte bringt."

Anleger sollten jedoch nicht alles auf eine Karte setzen. Christian betont: "Die Märkte bleiben volatil, und externe Schocks können immer passieren." Eine Diversifikation im Depot bleibt daher auch beim Einstieg in Kryptowährungen unerlässlich.

?? Livestream am Mittwochabend: Was tun mit Kryptowährungen?

Unser Late-Night-Stream geht in die Tiefe: Gewinne und Verluste 2025, Bitcoin und Ethereum im Vergleich sowie wichtige Handelsideen - live analysiert von unseren Experten Andreas Wolf, Christian Lill und Daniel Fehring.

?? Datum: Mittwoch, 20:15 Uhr

?? Mehr erfahren und einschalten

Fazit: Chancen nutzen, aber klug agieren

Die heutige Marktanalyse bei börse.live hat klar gezeigt, dass sowohl Bitcoin als auch Ethereum Potenzial für die kommenden Monate bieten. Mit einer durchdachten Handelsstrategie und der richtigen Produktauswahl kannst Du von der Dynamik der Kryptomärkte profitieren. Denk jedoch daran, dass diese Assets volatil bleiben - streue Deine Investments entsprechend.

Für mehr Marktanalysen und aktuelle Handelsideen abonniere unseren YouTube-Kanal. Dort bleibst Du immer am Puls der Märkte und erhältst täglich neue Impulse für Dein Depot.

Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~EUR