Mainz (ots) -ZDFinfo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 52/25Mittwoch, 24.12.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryGöttinnen der LeinwandDeutschland 2017"Wer ist die Familie Murdoch?" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 25.12.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Terra X HistoryWir Deutschen und die BundeswehrDeutschland 2023"Terra X Harald Lesch... und die Superkraft des Allerkleinsten" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)+Mittwoch, 31.12.Bitte Programmänderung beachten:7.00 DDR - die entsorgte RepublikAnschluss oder WiedervereinigungDeutschland 2019"Terra X History: Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und West" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 01.01.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 ZDF.reportageJung im OstenWie wir wirklich lebenDeutschland 2024"Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte: Der Amazonas" entfällt7.00 Die sieben größten Naturwunder der ErdeDeutschland 2023(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6172680