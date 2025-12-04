Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
_____________________________________________________________________
Woche 52/25
Mittwoch, 24.12.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF-History
Göttinnen der Leinwand
Deutschland 2017
"Wer ist die Familie Murdoch?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 25.12.
Bitte Programmänderung beachten:
6.00 Terra X History
Wir Deutschen und die Bundeswehr
Deutschland 2023
"Terra X Harald Lesch... und die Superkraft des Allerkleinsten" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
+Mittwoch, 31.12.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 DDR - die entsorgte Republik
Anschluss oder Wiedervereinigung
Deutschland 2019
"Terra X History: Das geteilte Fest - Weihnachten in Ost und West" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 01.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 ZDF.reportage
Jung im Osten
Wie wir wirklich leben
Deutschland 2024
"Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte: Der Amazonas" entfällt
7.00 Die sieben größten Naturwunder der Erde
Deutschland 2023
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
